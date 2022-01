Come ogni mattina i dipendenti sono arrivati al ristorante. Hanno aperto la porta della cucina per iniziare a lavorare e hanno fatto una scoperta terribile: il corpo senza vita del loro titolare Andrea Canonico. L’uomo, 53 anni, si sarebbe tolto la vita impiccandosi nella sua storica attività, il ristornate Quagliarella di Monteforte Irpino. Il 53enne lascia moglie e due figli.

Sul posto sono accorsi i Carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Non si sa bene cosa sia successo ma la notizia si è rapidamente diffusa in tutto il paese. Il ristorante si trova nella parte alta del paese ed era molto apprezzato da tanti amanti della buona cucina. Come riporta il giornale Ottopagine, l’uomo oltre a ristoratore era anche docente di educazione fisica. Era molto amato anche tra i suoi allievi.

“Siamo distrutti – ha detto il sindaco di Monteforte Irpino Costantino Giordano intervistato da Ottopagine – La notizia della morte di Andrea Canonico lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. Ora chiediamo solo silenzio e preghiere per la famiglia di Andrea”.

