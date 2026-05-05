Lo studio ritirato
Tumori al pancreas, cancellato lo studio per trovare la cura. La causa nel “grave conflitto di interessi”
Lo studio spagnolo che prometteva una svolta nella cura per il tumore al pancreas, è stato cancellato da Pnas, rivista statunitense che lo aveva pubblicato a fine dicembre, per “un conflitto di interessi grave e non dichiarato“. La ricerca, aveva avuto risonanza mondiale poiché riguardava uno dei tumori attualmente più difficili da trattare e poiché la cura sperimentale sui topi aveva portato a una guarigione duratura e priva di effetti collaterali.
Le donazioni e il finanziamento
In pochi mesi di pubblicazione dello studio, erano arrivate donazioni per più di tre milioni e mezzo di euro per finanziarlo, ma ora la rivista si è accorta che lo spagnolo Mariano Barbacid, coordinatore dello studio, era in conflitto di interessi in quanto cofondatore e comproprietario dell’azienda privata che produce le molecole impiegate per queste cure, Vega Oncotargets. Anche Vasiliki Liaki e Carmen Guerra, due co-autori dello studio, avrebbero un legame finanziario con l’impresa.
L’obbligo di dichiarare i conflitti
In linea generale, gli autori di ricerche mediche possono avere legami con delle case farmaceutiche o con aziende private, ma devono dichiararlo in calce all’articolo, cosa che non è stata fatta da Barbacid e le sue due collaboratrici. Accanto al titolo dello studio, Pnas scrive: “La direzione ha deciso di ritirare l’articolo a causa di“. Lo studio, sosteneva che sui topi c’era stata l’eliminazione completa delle cellule dell’adenocarcinoma duttale pancreatico, la forma più aggressiva e diffusa di tumore al pancreas.
© Riproduzione riservata