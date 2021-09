Due ragazzini di Orbetello hanno deciso occupare uno degli ultimi pomeriggi prima del rientro a scuola giocando come se fossero i protagonisti della Casa di carta, la famosa serie tv spagnola distribuita da Netflix che racconta lo svolgimento, dalla sua ideazione all’esecuzione, di un incredibile piano criminale ideato per derubare la Zecca di Madrid.

I due giovani, racconta Il Tirreno, proprio come i protagonisti dello sceneggiato, hanno indossato le caratteristiche tute rosse col cappuccio, messo sul viso una maschera del celebre pittore Salvador Dalì, e sono andati per le vie della cittadina lagunare imbracciando una mitraglietta, ovviamente giocattolo, spaventando a morte i cittadini che si imbattevano nella ‘coppia criminale’.

Il gioco ha preoccupato oltremodo alcuni cittadini che non si sono resi conto del gioco, anzi lo hanno creduto una vera e propria minaccia per la propria incolumità tanto da chiamare le forze dell’ordine. I due finti criminali in erba verso l’una sono arrivati ad affacciarsi su una strada. Qui sono stati visti da alcuni passanti che si sono impressionati e hanno chiamato i carabinieri della stazione locale. Molto probabilmente ai militari devono aver detto che si trattava di due delinquenti armati perché dalla caserma di Orbetello sono partite quattro pattuglie con tanto di giubbotto antiproiettile.

Uno vero spiegamento di forze che, quando sono arrivate sul posto della segnalazione, si sono rese conto che si trattava solo del gioco dei due ragazzini appena adolescenti residenti a Orbetello. Visto il numero dei militari e le auto si sono decisamente impressionati tanto che i carabinieri li hanno trovati in lacrime.

Nessuno dei due pensava di fare qualcosa di male o di non consentito ma solo di giocare, come spesso avviene, impersonando personaggi della televisione e come accade spesso hanno promesso di non farlo più.

Non è la prima volta che in riva alla laguna personaggi del mondo televisivo e cinematografico fanno la loro comparsa spaventando i residenti. Nel 2019 fu la volta di Samara Morgan, la tenebrosa bambina dalla pelle diafana e i lunghi capelli scuri che manifestava insoliti poteri paranormali presente nel film The Ring. In quell’anno imperversava, anche in riva alla laguna, il Samara challenge. Persone travestite da Samara si aggiravano per i parchi pubblici e le zone buie spaventando chi magari si trovava fuori a quell’ora. Furono giornate miste di curiosità e spavento e di ricerca di coloro che si divertivano a cercare Samara con scarsi risultati. La vicenda poi si esaurì e di Samara non si parlò più. Ora è stata la volta della Casa di carta.

