Letteralmente ubriaco, ha preso a pugni la compagna arrivando a fratturarle due costole. Il motivo? La gelosia: era infastidito dalla presenza di un amico della coppia. Quest’ultimo aveva accompagnato la donna a recuperare proprio il compagno, soccorso in strada perché in stato di ubriachezza. Quello avvenuto sabato scorso, 25 settembre, a Monza, è solo l’ultimo di una lunga serie di maltrattamenti che una donna di 57 anni è stata costretta a subire dal 2012 ad oggi.

Anni di violenza fisica e verbale che hanno spinto la malcapitata a rivolgersi, finalmente, ai carabinieri per denunciare tutto. L’uomo, un 56enne di origini calabresi, operaio ed ex pugile (con precedenti per truffa, furto e reati contro la persona) è stato arrestato per maltrattamenti contro conviventi aggravati e lesioni personali e associato presso la casa circondariale di Monza.

Oltre ad aggredire e picchiare la compagna, che refertata all’ospedale di Carate Brianza è stata dimessa con una prognosi di 25 giorni per politrauma da aggressione frattura di due costole, ha danneggiato gli arredi interni dell’abitazione continuando a minacciarla e a offenderla anche dinanzi ai militari. Non contento ha poi lanciato contro la 57enne vari suppellettili quali un posacenere e un’anfora in terracotta. E’ stato bloccato non senza difficoltà dai militari che hanno poi ricostruito l’incubo vissuto dalla donna per quasi dieci anni.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano