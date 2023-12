Il Consiglio Europeo ha ufficialmente deciso di iniziare le trattative per l’adesione dell’Ucraina e della Moldavia, così come dichiarato dal presidente del Consiglio dell’Unione Europea, Charles Michel. Contestualmente, alla Georgia è stato conferito lo status di Paese candidato. L’Unione Europea intraprenderà i colloqui anche con la Bosnia-Erzegovina non appena verrà raggiunto il livello necessario di conformità ai criteri di adesione, e la Commissione è stata invitata a presentare un resoconto entro marzo per prendere una decisione in tal senso. “Questo rappresenta un chiaro segnale di speranza sia per i cittadini di questi paesi che per il nostro continente”, conclude il presidente del Consiglio Ue.

Zelensky: “Una vittoria per tutti”

“E’ una vittoria per l’Ucraina – ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky -. Una vittoria per tutta l’Europa. Una vittoria che motiva, ispira e rafforza”.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco