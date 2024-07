Tragedia dalla scena e contorni macabri in provincia di Benevento, nel comune di Pannarano, una frazione di poco meno di duemila abitanti dell’entroterra campano. A seguito un uomo di 70 anni è stato ucciso dal fratello di 57 anni durante il sonno. Lo ha colpito con un grosso coltello più volte al collo, sgozzandolo e decapitandolo. I fatti sono avvenuti in casa, in tarda serata, intorno alle 22,30, e dopo l’omicidio il colpevole ha gettato la testa della vittima fuori dal balcone.

Quei rapporti mai sereni

I rapporti tra la vittima Annibale e il fratello Benito non erano mai stati sereni. Il primo era rientrato da Roma nella casa di famiglia, situata in via Piano, a Pannarano, dopo essere andato in pensione e dopo aver perso la moglie. Lì era rimasto solo il fratello più giovane, ma la convivenza tra i due non era mai stata facile. Liti frequenti, tra urla e violenze spesso avvertibili dal vicinato. Fino ai fatti di ieri sera

Pannarano sotto shock

Scattato l’allarme sul posto (sarebbe stato lo stesso omicida ad allertare le forze dell’ordine) i carabinieri hanno subito fermato l’uomo interrogato in caserma (dei carabinieri di Montesarchio) durante la notte. In corso di svolgimento i rilievi per accertare l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto è arrivato il magistrato della Procura di Benevento che ha effettuato un sopralluogo con il medico legale. Ancora da precisare il movente, l’intero paese è sotto shock per l’accaduto. A breve sarà affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico sul corpo della vittima, che attualmente si trova ora all’obitorio dell’ospedale “San Pio” di Benevento.

