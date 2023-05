Negli Usa il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato ufficialmente la sua campagna elettorale in vista delle presidenziali del 2024. La sorpresa non arriva tanto dalla candidatura ma soprattutto dalle modalità dell’annuncio e dalla scelta di farlo sul social network Twitter durante una conversazione con il suo proprietario Elon Musk. Una diretta iniziata con quasi mezz’ora di ritardo a causa di problemi tecnici per il sovraccarico dei server.

Il governatore repubblicano aspira a diventare il primo presidente italo-americano degli Usa, strappando la nomination a Donald Trump. L’uomo nuovo della destra americana si è affidato alla piattaforma Space con non pochi disguidi. Scegliendo un social network, DeSantis è riuscito ad aggirare i mezzi d’informazione tradizionali privilegiando un social network che gli ha permesso di parlare direttamente al pubblico, senza una mediazione giornalistica, “conversando” con Elon Musk che può contare sui 140 milioni di follower su Twitter, più di qualsiasi emittente tradizionale.

Se non fosse che la diretta di ieri sera si è bloccata più volte, a causa di un guasto tecnico. Scatenando i sostenitori di Donald Trump che hanno fatto i salti di gioia e hanno parlato di “disastro”. Il governatore della Florida parte con un considerevole svantaggio rispetto a Trump, che nonostante tutti i suoi problemi appare ancora una volta favorito per la nomination repubblicana. DeSantis, dunque, ha bisogno di uno slancio popolare per convincere i finanziatori, che hanno un’importanza fondamentale nella corsa alla Casa Bianca. Per farlo ha contato su Twitter e su Musk. Ma non ha ottenuto il risultato sperato.

“Abbiamo rotto internet”, ha detto il governatore della Florida a proposito dei disguidi tecnici e in un’intervista alla Fox ha provato a sdrammatizzare il flop. Della debacle comunicativa ha approfittato la campagna elettorale di Joe Biden. In un post pubblicato sull’account Twitter utilizzato dal presidente Usa per la sua rielezione, venivano invitati gli elettori Dem a fare donazioni. “Questo link” funziona, era la didascalia che corredava un’immagine della coppia Biden-Harris.

Le origini italiane

Ron DeSantis, 44 anni, governatore della Florida, in corsa per la candidatura alla Casa Bianca, alle presidenziali 2024, ha salde origini abruzzesi. La bisnonna materna Maria Nolfi, classe 1901, sarebbe emigrata negli Usa da giovanissima da Bugnara, piccolo centro dell’Aquilano. E proprio nel piccolo paesino abruzzese c’è un lontano cugino del politico italo-americano che ha ricostruito l’albero genealogico. Maria Nolfi, la bisnonna di Ron, è morta giovane dopo aver sposato Nicola De Santis (1898-1971). Da loro è nato, negli Usa dove si erano stabiliti, Daniel James DeSantis (1923-1979), nonno del governatore, che ha sposato Viola Petrella (1923-2016), anche lei di origini abruzzesi, probabilmente di Pratola Peligna (Aq), figlia di Salvatore e Maria Dominique Casasanta. Da loro è nato Ronald Daniel DeSantis, papà dell’aspirante candidato presidente degli Stati Uniti.

