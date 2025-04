Ha ucciso a coltellate la moglie per poi confessare l’omicidio in una chiamata ai carabinieri. Dramma nel barese, dove questa mattina un anziano di 75 anni, dopo una lite presso la loro abitazione a Mariotto, una frazione del comune di Bitonto a circa 40 km da Bari, ha colpito mortalmente la convivente chiamando poco dopo il 112 per raccontare quanto accaduto. “Venite, ho ucciso mia moglie”, la frase che l’uomo ha pronunciato alle forze dell’ordine. Negli istanti successivi l’anziano avrebbe anche tentato il suicidio ma senza riuscirci: è stato ritrovato in bagno. l sindaco di Bitonto Francesco Paolo Ricci sulla sua pagina Facebook ha commentato l’accaduto: “È stata spezzata una vita e con essa il respiro dell’intera comunità. Nel tempo Pasquale, in cui la sofferenza della Madonna Addolorata ci parla di un dolore muto, lacerante, questo fatto risuona con un’eco ancora più cupa. Non ci sono parole giuste. C’è solo il silenzio – scrive il sindaco – di chi osserva l’ingiustizia e ne resta ferito. Bitonto oggi è ferita. E piange in silenzio con Mariotto, con chi ha conosciuto questa donna, con chi ne sentirà l’assenza. Non aggiungo altro. Non servono parole, oggi”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco