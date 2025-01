Una serie di post su X che attaccano senza mezzi termini sia Cecilia Sala che la sua famiglia, eccezion fatta per il padre. E’ un Bruno Vespa che forse “rosica” (così come sottolineano gli utenti su X) per il successo dell’ospitata a “Che tempo che Fa” della giornalista 29enne romana liberata dal governo italiano dopo 21 giorni nel carcere di Evin in Iran. La prima ospitata in tv di Cecilia Sala ha fatto decollare lo share della trasmissione condotta da Fabio Fazio su Nove dove, grazie anche all’intervento di Papa Francesco che parla di Gaza e di Trump, sono stati registrati 2 milioni 453mila telespettatori nella prima parte (12.1%), 958mila (8%) nel Il Tavolo e ancora prima 1 milione 856mila (9.07%) nella presentazione, portando Nove a essere la seconda rete più vista in prima serata.

Vespa contro Sala: “Da Fazio non ha ringraziato Meloni, brava Litizzetto”

Ma andiamo con Vespa che su X prima sottolinea il mancato ringraziamento di Cecilia Sala, liberata dal governo italiano in tempi record, come da lei stessa ammesso sia da Fazio che nell’intervista rilasciata nel suo podcast “Stories” al direttore Mario Calabresi, grazie al blitz della premier Meloni a Mar-a-lago. “Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso” scrive il giornalista e conduttore di ‘Porta a Porta’ che poi ringrazia “Luciana Litizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione ringraziando Meloni, visto che Sala non l’aveva fatto…”.

Vespa attacca madre e compagno Sala: “Impedito al papà intervento a Cinque minuti”

Nel secondo dei tre post pubblicati in un’ora, Vespa critica sia la madre, Elisabetta Vernoni, che il compagno di Cecilia Sala, il giornalista de Il Post Daniele Raineri perché nel “giorno della liberazione hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala che era già nel cortile di via Teulada (Centro di Produzione TV Rai “Raffaella Carrà”, ndr), di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento”. Apriti cielo. Nei commenti Vespa, che conduce anche “Cinque minuti” subito dopo il Tg1 delle 20, viene ripreso dagli utenti che ricordano come “il giorno della liberazione avevano altre priorità. Che non sono le sue di audience evidentemente”.

Il ritorno di Sala in Italia e il podcast

Per onor di cronaca, il giorno dell’arrivo di Sala in Italia, la madre rilasciò una breve intervista per il podcast ‘Stories’ di Chora Media, raccontando la telefonata di GM, poi riconosciuta come Giorgia Meloni e le emozioni della liberazione della figlia. Renato Sala è amico storico di Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia, con cui aveva concordato l’intervento nella trasmissione di Vespa. Intervento saltato per il ‘niet’ della famiglia.

