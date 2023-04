Dopo trattativa estenuanti, la commissione di Vigilanza Rai ha finalmente un suo presidente. Si tratta dell’attuale capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia, ex sottosegretaria all’Istruzione nel governo di Mario Draghi. La senatrice è stata eletta con 39 voti favorevoli su 42, superando così la maggioranza necessaria dei tre quinti dei membri : sue vice saranno Maria Elena Boschi del Terzo Polo, che ha ottenuto 19 voti e che era la carta di Matteo Renzi e Carlo Calenda per ‘spodestare’ i grillini dalla presidenza della Vigilanza Rai, e Augusta Montaruli di Fratelli d’Italia, che ha ottenuto 16 preferenze.

Quest’ultima in particolare soltanto lo scorso 18 febbraio aveva annunciato le sue dimissioni da sottosegretario al Ministero dell’Università guidato dalla ministra Anna Maria Bernini a seguito dalla sentenza di Cassazione che l’aveva condannata in via definita per peculato ad un anno e sei mesi per spese improprie per 25mila euro con i fondi pubblici destinati ai gruppi consiliari della Regione Piemonte, di cui era stata consigliera nel periodo 2010-2014.

“Per noi le Commissioni hanno rilevanza istituzionale e non sono una partita politica. Per questo rispetteremo gli accordi e voteremo come presidente della Commissione di Vigilanza Rai la senatrice Barbara Floridia, indipendentemente dalle scelte che faranno i rappresentanti del Movimento 5 Stelle per gli altri incarichi della Commissione“, aveva annunciato l’esponente del Terzo Polo Maria Elena Boschi prima del voto, con l’accordo che ha poi retto di fronte al voto.

Floridia, che succede al forzista Alberto Barachini, ha 46 anni ed è la seconda donna nella storia alla guida della commissione dopo Rosa Russo Iervolino, in carica dal 1985 al 1987. Per i 5 Stelle la senatrice era stata anche candidata come presidente alle ultime regionali in Sicilia, dopo il fallimento dell’esperimento del campo largo con il Partito Democratico.

“È un onore essere eletta presidente. È una commissione fondamentale per la democrazia nel nostro paese. Lavoreremo è vigileremo affinché venga garantito il pluralismo e l’indipendenza in Rai e tutti i partiti possano avere voce”, ha detto Floridia, che ha anche annunciato che lascerà il ruolo di capogruppo per il Movimento 5 Stelle al Senato.

Buon lavoro a @FloridiaBarbara, eletta Presidente della Commissione di vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione. pic.twitter.com/11kGJ2DlFT — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) April 4, 2023

“Buon lavoro a Barbara Floridia, eletta presidente della Commissione di Vigilanza Rai. Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione“, ha scritto invece Giuseppe Conte, leader M5S, su Twitter.

I segretari della commissione di Vigilanza saranno invece Stefano Candiani della Lega e Ouidad Bakkali del Pd.

