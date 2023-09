Una donna di 33 anni percettrice di reddito di cittadinanza potrebbe presto finire in carcere a causa di un’importante vincita al poker online.

La storia, riportata dall’edizione milanese del Corriere della Sera, ruota attorno all’incasso di ben 154.255€, e all’omessa dichiarazione di variazione del reddito.

Secondo l’articolo 7 del decreto legge n.4 del 2019 infatti, l’omessa comunicazione delle variazioni porta alla revoca o riduzione del sussidio, anche se i soldi provengono da vincite al gioco. Fattore che si sarebbe verificato comunque in automatico considerando l’alta somma incassata.

Ma non solo, la donna, ludopatica, rischia ora anche da 1 a 3 anni di reclusione, misura prevista per chi non ha comunicato all’Inps le variazioni. È stata citata in giudizio per il prossimo 20 novembre.

Luca Frasacco