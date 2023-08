Altra ondata di sms di stop al reddito di cittadinanza in arrivo. Ad annunciarlo è il direttore centrale della comunicazione Inps, Diego De Felice, ad Agorà Estate su Rai3

L’anno 2023 vedrà la normativa prevedere la fine del reddito di cittadinanza dopo sette mensilità di erogazione. Nel mese di luglio ben 159.000 famiglie hanno ricevuto una notifica via SMS, a partire da domani saranno 32.850 i nuclei familiari a cui verrà comunicata la cessazione del beneficio al completamento della settima mensilità, la quale arriva nel mese di agosto. De Felice prosegue spiegando che entro dicembre si prevede di notificare altre sospensioni a circa 40.000 famiglie, portando così il totale a 240.000 nuclei interessati.

“Chi riceve tale notifica via SMS è invitato a visitare il sito web dell’INPS per effettuare la richiesta, qualora lo ritenga opportuno, per accedere al programma ‘Supporto Formazione Lavoro’,” aggiunge De Felice, precisando che gli individui considerati “occupabili” saranno indirizzati verso un percorso lavorativo accompagnato, con l’attivazione della piattaforma dedicata INPS, che entrerà in funzione il 1° settembre.

Quest’ultima fornirà la possibilità di intraprendere un’attività lavorativa o di partecipare a corsi di formazione professionale, con un sostegno di 350 euro. Circa tre quarti dei beneficiari attuali del reddito di cittadinanza manterranno la misura e continueranno a riceverlo fino al 31 dicembre. Successivamente, sarà possibile presentare domanda per l’assegno di inclusione.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco