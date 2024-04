Ancora una storia di abusi e maltrattamenti dietro le sbarre, e stavolta le vittime sono giovanissime. Le violenze e le torture sarebbero iniziate nel 2022, ai danni di minori detenuti del penitenziario “Cesare Beccaria” di Milano.

Gli arresti

La conclusione delle indagini – partite da alcune segnalazioni, pervenute all’Autorità giudiziaria anche attraverso il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e sviluppate attraverso intercettazioni e acquisizioni di telecamere interne all’istituto – ha portato questa mattina all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare per 13 agenti della Polizia Penitenziaria, 12 dei quali tuttora in servizio presso l’Istituto, nonché la misura della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici nei confronti di ulteriori 8, anch’essi tutti in servizio, all’epoca dei fatti.

L’evasione dei 7

I reati a vario titolo contestati dalla Procura sono maltrattamenti, concorso in tortura, e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto. In quell’anno, il Cesare Beccaria, nei giorni di Natale, fu protagonista dell’evasione di 7 ragazzi, scappati dopo rivolta collettiva e poi trasferiti in altre strutture.

Redazione

Luca Frasacco