È un vero e proprio dramma quello che stanno vivendo tanti cittadini di Casal di Principe: lì ci sono 200 case da demolire e altre 1700 che attendono una data certa. Praticamente un terzo del paese. Il motivo? Le loro case, costruite anche 30 anni fa su terreni agricoli privati, sono abusi edilizi. E ora scatta l’allarme: dove finiranno tutte queste famiglie? È questa la situazione che denuncia Valeria Vitolo del Coordinamento dei Comitati a Difesa del diritto alla casa della regione Campania.

La storia di Aniello Stabile, classe 1985, sposato con figli a carico è una di queste. “Non ha una qualifica né un lavoro: mantiene la famiglia con quel poco che gli arriva dallo Stato. Dal 2 settembre 2021 non avrà nemmeno più una casa: la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha emanato un ordine di demolizione per l’immobile che con sacrifici ha lentamente rifinito. Il sindaco di Casal di Principe Renato Natale non riuscirà a trovare un alloggio alternativo per Aniello e la sua famiglia”, racconta Valeria.

Aniello ha vissuto tutta l’infanzia con papà Tommaso, mamma Angelina ed i tre fratelli in uno scantinato nel palazzo della nonna. “Dormivamo tutti in una stanza, il bagno era nel cortile. C’erano pochi soldi ma tanto amore: mamma e papà non ci hanno mai fatto mancare nulla” racconta Aniello. “Nel 2000 la nonna è morta e gli zii ci hanno cacciati di casa, mamma e papà hanno deciso di investire i pochi risparmi che avevamo in un terreno alla periferia di Casal di Principe: papà voleva che darci un tetto sicuro dove metter su famiglia, senza la paura di essere cacciati di casa da un giorno all’altro. E poi…”, continua il racconto.

“Io e Rita ci siamo sposati nel 2015, dopo 8 anni di fidanzamento – continua con l’amore negli occhi Aniello – Dopo poco è arrivato il piccolo Tommaso: gli abbiamo dato il nome di mio padre perché speriamo che diventi un uomo tutto d’un pezzo, come il nonno”.

Pochi mesi fa arriva l’ordine di sgombero: Aniello non lavora, ha due figli piccoli e non sa dove andare. Si rivolge al sindaco Renato Natale. “L’amministrazione stanzia i fondi per rendere abitabile un bene confiscato alla camorra ma ci vuole qualche mese per terminare i lavori. Il giudice non vuole aspettare, non sente ragioni: il 2 settembre le ruspe arriveranno a Casal di Principe e demoliranno casa Stabile, sbattendo per strada due famiglie con 4 minori a carico”, dice Valeria.

“Il sindaco sta provando ad aiutare le famiglie Stabile, conosce la loro situazione economica e la fragilità che vivono” spiega Fabio Zippo Cipriano, referente per Caserta del Coordinamento dei Comitati a Difesa del Diritto alla Casa della regione Campania: “Ma il tempo stringe e se il governo Draghi non interverrà immediatamente per fermare le ruspe, altri 200 nuclei familiari finiranno per strada solo a Casal di Principe: dove metteremo questo esercito di senza tetto?”.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Tra le varie testate con cui ha collaborato il Roma, l’agenzia di stampa AdnKronos, Repubblica.it, l’agenzia di stampa OmniNapoli, Canale 21 e Il Mattino di Napoli. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. E’ autrice del documentario “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

