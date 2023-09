Di tempo per riposare ce ne sarà davvero poco. Non potrebbe essere altrimenti, perché già da domani pomeriggio – inizio alle 18 – a Bari ci si giocherà il tutto per tutto, con la consapevolezza che nelle gare secche da qui in avanti non ci sarà assolutamente spazio per cali di tensione, tantomeno per battute a vuoto.

Superata, peraltro non senza qualche difficoltà, la Germania, la nazionale azzurra di pallavolo maschile si gode le cinque vittorie su altrettante gare fin qui disputate nella fase iniziale dell’Europeo 2023 di pallavolo maschile e tira dritto verso il prossimo scoglio. Davanti alla formazione di Fefè De Giorgi, che della Puglia è un figlio – il commissario tecnico della nazionale è nato a Squinzano, in provincia di Lecce – ci sarà la Macedonia del Nord. Quest’ultima nella Pool C ha chiuso in quarta posizione con 6 punti davanti al solo Montenegro, condizione che sulla carta ne fa una vittima predestinata ma che, proprio per questo, va presa con le dovute attenzioni per non lasciarsi andare a facili ottimismi e dunque abbassare il livello di concentrazione.

L’Italia, e a metterlo nero su bianco è il pokerissimo raccolto in avvio di rassegna continentale, vuole arrivare alla finalissima di Roma. Il 3-2 ottenuto ad Ancona al tie-break ha infiammato gli oltre 5mila del PalaRossini e i più di due milioni di appassionati che alla gara hanno assistito alla tv. Un entusiasmo che non può che contagiare anche i giocatori in campo, così come peraltro ha detto il palleggiatore Riccardo Sbertoli al termine del quinto e decisivo set di mercoledì sera. “È bellissimo il giro d’Italia che stiamo facendo con il nostro pubblico. L’invito ora va alla gente pugliese: venite a vederci e sosteneteci”, ha commentato ripensando alle fasi salienti del match.

Oggi, in Bulgaria, ad aprire gli ottavi di finale saranno Croazia-Romania e Francia-Bulgaria; domani, invece, la giornata di Bari sarà tutta azzurra, con buona pace di quell’Olanda-Germania che si giocherà in coda.

Alberto Gafurri