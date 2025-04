Negli ultimi giorni si è diffusa in rete la voce riguardo a un presunto “cestino nascosto” su WhatsApp, presentato come se fosse una nuova funzione segreta. In realtà, non si tratta di nulla di inedito, ma di una funzionalità già esistente da tempo all’interno dell’app, chiamata “Gestisci spazio”. Un’opzione consente di visualizzare e organizzare i file ricevuti nelle chat in base alla loro dimensione, facilitando così la rimozione di quelli più ingombranti o inutili.

Come accedere al cestino segreto di WhatsApp da Android e IOS

Il menu è accessibile direttamente dall’app e permette di selezionare ed eliminare definitivamente i file multimediali accumulati nelle conversazioni. La funzione Gestisci spazio è disponibile sia per dispositivi Android che iOS, senza la necessità di scaricare app aggiuntive o effettuare aggiornamenti specifici. Su iPhone, è sufficiente andare su Impostazioni > Spazio e dati > Gestisci spazio, dove si potrà consultare l’elenco dei file più pesanti, dei contenuti inoltrati più spesso e delle chat che occupano più memoria. Su Android, invece, è possibile accedere direttamente al file manager del dispositivo, seguendo il percorso Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media, per dare un’occhiata ai contenuti archiviati.

