Alla fine sono arrivate le scuse anche a Chris Rock. Will Smith fa un ‘mea culpa’ completo e, dopo aver chiesto perdono all’Academy e alle star presenti domenica alla notte degli Oscar, ha chiesto scusa anche al comico e presentatore che si è visto stampare in faccia un sonoro ceffone da parte dell’attore.

“Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris. Sono stato fuori luogo e ho sbagliato. Sono imbarazzato e il mio gesto non è proprio indicativo dell’uomo che voglio essere – ha scritto su Instagram il vincitore dell’Oscar come miglior attore -. La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile”. Smith ha poi concluso: “Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulla condizione medica di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente”.

La storia è ormai nota. Will Smith, dopo una battuta al vetriolo del comico sull’alopecia della moglie, Jada Pinkett-Smith, ha raggiunto il palco e lo ha colpito al volto con uno schiaffo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Will Smith (@willsmith)

Chris Rock era sul palco per premiare il vincitore del miglior documentario quando durante il suo monologo il comico ha fatto una battuta su Jada Pinkett: “Jada, ti voglio bene. Soldato Jane 2, non vedo l’ora di vederlo!”. Il riferimento della battuta era a un ipotetico sequel di ‘Soldato Jane’ (G.I. Jane, il titolo in inglese), film del 1997 in cui una soldatessa interpretata da Demi Moore tagliava i suoi capelli rasati a zero.

Smith prima ha sorriso, quando le telecamere sono tornate sul palco è salito, si è avvicinato a Rock e gli ha tirato un fortissimo schiaffo al volto. “Tieni fuori mia moglie da quella f*****a bocca”, ha gridato due volte Smith tornando a sedersi tra il pubblico, reagendo così ‘a difesa’ della moglie, che soffre di alopecia dal 2018.

Subito dopo aver ricevuto il premio, Smith tra le lacrime aveva immediatamente chiesto scusa ai presenti, ma non a Chris Rock: “Voglio scusarmi con l’Academy – aveva detto l’attore – In questo momento della mia vita, sono sopraffatto da ciò che Dio vuole che io faccia e che io sia in questo mondo… mi viene chiesto di amare la gente, e proteggerla… Voglio essere un veicolo per l’amore. E l’amore fa fare cose assurde”, era state le parole sul palco.

L’attore, fresco di Oscar per il film “Una famiglia vincente – King Richard“, sulla storia delle sorelle Venus e Serena Williams, potrebbe rischiare di perdere la preziosa statuetta. L’Academy che assegna gli Oscar sta valutando provvedimenti nei suoi confronti. Il premio probabilmente non è a rischio, ma si starebbe valutando l’esclusione di Smith dai membri della stessa Academy.

