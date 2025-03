Questa mattina, intorno alle 10, X.com è rimasto inaccessibile per circa un’ora, risultando inutilizzabile sia da app che da desktop. Le cause del disservizio non sono ancora note, ma il sito Downdetector ha registrato un picco di segnalazioni tra le 10 e le 11, con oltre 25.000 utenti che hanno riscontrato problemi di accesso.

X fuori uso

Durante l’interruzione, il social non caricava la timeline, la barra di ricerca e gli argomenti di tendenza. Un malfunzionamento che ha sorprese in quanto Twitter è stato negli anni simbolo di stabilità, fatta eccezione forse solo per i primi anni di vita, quando – gli utenti storici ricorderanno – l’immagine di una balena sorrette da uccellini simbolo del social annunciava “Twitter is over capacity”.

Musk voleva spegnere Starlink ma ha mandato in down il suo social

In tempi più recenti invece la piattaforma è stata un punto di riferimento per annunciare guasti di altre piattaforme, Meta in primis, con i frequenti problemi tecnici di Facebook, Instagram e anche WhatsApp. Un brutto colpo per Musk: nei giorni in cui minacciava di spegnere Starlink, ha visto il suo social network andare in down.

