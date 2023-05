E’ in programma per sabato 13 maggio l’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente ucraino Volodimyr Zelensky, in visita in Italia dove potrebbe vedere anche Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni.

L’incontro avverrà al Quirinale ma non sono stati diffusi, al momento, ulteriori dettagli. Nell’ambito di un tour europeo che lo porterà nel fine settimana anche a Berlino, confermata la tappa nella Capitale del presidente ucraino. Si tratta della sua prima volta in Italia da quando è in corso la guerra dopo l’invasione russa dello scorso 24 febbraio 2022. In precedenza Zelensky è stato Washington, Londra, Parigi, Bruxelles e negli ultimi giorni Helsinki e L’Aia.

Intanto il suo staff ha smentito rumors dei media secondo cui Zelensky avrebbe chiesto agli organizzatori dell’Eurovision di intervenire al festival con un messaggio video. “Le informazioni di ‘The Times’ non sono vere. L’ufficio del presidente dell’Ucraina non si è rivolto agli organizzatori dell’Eurovision Song Contest, in corso a Liverpool, con la proposta di far intervenire Zelensky (con un messaggio) online durante la finale o in qualsiasi altra fase del concorso”, ha affermato il portavoce di Zelensky, Serhiy Nikiforov, su Facebook.

Tornano alla visita italiana, secondo fonti parlamentari Zelensky potrebbe incontrare Meloni domenica, dopo averla ricevuta lo scorso febbraio a Kiev alla vigilia del primo anniversario dell’invasione russa. In questi sette mesi a Palazzo Chigi, la premier ha ribadito più volte di voler mantenere l’Italia al fianco degli alleati euroatlantici nel sostegno a Kiev, spiegando in parlamento e nei consessi internazionali la necessità di inviare armi all’Ucraina per metterla in condizioni di difendere se stessa e il resto dell’Europa.

Secondo l’agenzia russa Tass, che cita una fonte vaticana, il possibile incontro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky con Papa Francesco durante una prossima visita a Roma non è legato alla “missione di pace” di cui ha parlato il Pontefice nei giorni scorsi. Secondo la fonte, Zelensky ha fatto richiesta “solo alcuni giorni fa” di essere ricevuto dal Papa nell’ambito della sua visita a Roma.

“Spero che comunicando direttamente e non attraverso i media il Papa e Zelensky si capiscano meglio, dopo mesi nei quali la parole di Francesco non sempre sono state ben ricevute in Ucraina”. E’ l’auspicio, all’agenzia Dire, di Michail Wocial, salesiano di base nella città di Zhytomyr. “C’è a chi nel nostro Paese non è piaciuta l’iniziativa di una via Crucis con donne ucraine e russe insieme” sottolinea il salesiano. “In tanti desiderano poi che Francesco dica in modo chiaro chi si difende e chi attacca e chi ha cominciato questa guerra”.

