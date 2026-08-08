Papa Leone XIV, parlando ai giovani di Assisi, aveva voluto ribadire come il cristianesimo sia l’opposto del fondamentalismo, facendo notare la differenza che sussiste tra la “radicalità evangelica” e il fondamentalismo: l’una è impostata sulla sensibilità e sulla comprensione; l’altra sull’odio e sulla sopraffazione. Eppure, ogni giorno assistiamo al dilagare del fondamentalismo islamico e di nuove minacce che strisciano nelle nostre società e si alimentano in mezzo a noi.

Non si tratta di un fondamentalismo qualsiasi, ma di quello di matrice islamica: il fondamentalismo islamico che una certa posizione ideologica non vuole riconoscere come il più pericoloso flagello per l’Occidente. Del resto, le compromissioni le osserviamo ogni giorno e, in alcuni casi, non sono più celate con l’accuratezza del passato. La radicalizzazione è il vero dramma quotidiano e agisce — oltre che attraverso le predicazioni dei vari Imam sparsi per la penisola — sui gruppi Telegram, in rete e sui canali di Daesh, dove si è ormai costruita una rete di aspiranti terroristi in smart working.

Sono lupi solitari, adolescenti ricolmi di odio e radicalizzati da abili indottrinatori e reclutatori utilizzati dallo “Stato Islamico” per incrementare le proprie fila. Figuri pronti a colpire “in nome di Allah” travolgendo la folla con una semplicissima auto, accoltellando i passanti o facendosi saltare in aria con un ordigno fai-da-te costruito seguendo le istruzioni dei “tutorial” online. Salvo poi essere etichettati come “folli” pur di non definire gli attentatori “fondamentalisti islamici”, come avvenuto a Modena; ma questo rientra nei cortocircuiti tutti nostrani e, soprattutto, di una sinistra che non vuole ammettere la realtà e accettarla per quello che è.

Per questo, ogni notizia deve farci comprendere la pericolosità e la perniciosità del fenomeno, che non può essere sottovalutato, senza però scadere nel panico da “jihadista della porta accanto”. L’ultima notizia arriva da Como, dove la Polizia di Stato, su segnalazione dell’Aisi (che ne aveva monitorato le attività online), ha posto in custodia cautelare in carcere un sedicenne di seconda generazione — poco integrato, a quanto pare — indagato per “partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale”, nonché per “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Gli agenti di polizia avrebbero trovato anche — oltre a una miriade di file riconducibili all’ISIS — un video in lingua russa contenente le istruzioni per la fabbricazione di un ordigno.

Fortunatamente la nostra rete investigativa e di intelligence ha retto e ha evitato il peggio, ma quante notizie dovremo leggere finché si abbia il coraggio di dire che oggi, più che mai, il fondamentalismo islamico è la minaccia del nostro tempo? Una domanda che purtroppo resterà senza risposta, perché il rischio è quello di essere accusati di xenofobia da qualche buontempone.

Pasquale Ferraro Nato nel 1994, esattamente il 7 ottobre giorno della Battaglia di Lepanto, Calabrese per grazia di Dio e conservatore per vocazione. Allievo non frequentante - per ragioni anagrafiche - di Ansaldo e Longanesi. Direttore di Nazione Futura dal settembre 2022 a maggio 2025. Oggi e per sempre al servizio della Patria. Fumatore per virtù - non per vizio - di sigari, ho solo un mito: John Wayne.

© Riproduzione riservata

Pasquale Ferraro