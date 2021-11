Ieri si è svolta la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, la prima da quando ci sono Gaetano Manfredi sindaco e Claudio Palomba prefetto di Napoli. Attorno al tavolo, oltre al nuovo primo cittadino e al neo prefetto, c’erano anche il questore Alessandro Giuliano, il comandante provinciale dei carabinieri Enrico Scandone, il tenente colonnello Diego De Luca per il comando provinciale della guardia di finanza.

E poi il comandante della polizia metropolitana, il segretario generale della Città Metropolitana, il neo assessore alla polizia municipale e alla legalità Antonio De Iesu e il comandante della polizia locale del Comune di Napoli. Insomma tutti i rappresentanti di governo, amministrazione cittadina e forze dell’ordine. Si è parlato delle misure da adottare per le manifestazioni di piazza per evitare assembramenti e focolai di contagi. Si è parlato di movida, optando per una serie di restrizioni: niente alcool e locali chiusi dopo una certa ora. Ma non si è parlato di camorra e morti ammazzati, eppure proprio la scorsa notte in città si è commesso ancora un omicidio, il secondo nell’arco delle ultime ventiquattro ore. In entrambi i casi si è trattato di azioni di sangue avvenute in quartieri popolosi, Fuorigrotta e Miano. In entrambi i casi le vittime erano giovani, ventenni o poco più. E in entrambi i casi si sospetta che sullo sfondo ci sia l’ombra lunga della camorra, di clan considerati storici in città. Possibile, quindi, che il principale problema per la sicurezza di Napoli in questo momento sia la movida? Ora è vero che il problema degli alcolici venduti ai minorenni è un tema delicato e sicuramente non da sottovalutare, ed è vero che le immagini di ragazzini in coma etilico sui marciapiedi sono scene che nessuno di noi vorrebbe mai più rivedere, ma perché non prendere seriamente in considerazione il tema dell’insicurezza con cui i cittadini vivono quotidianamente e ancor di più quando si spara nelle strade, tra la gente. Abbiamo forse dimenticato la storia della piccola Noemi, ferita per errore in piazza Nazionale e miracolosamente scampata alla morte, e delle tante vittime innocenti che questa città ha pianto?

A leggere il resoconto della riunione del Comitato in Prefettura sembra davvero che le priorità siano le manifestazioni di piazza (da impedire nelle strade strette del centro storico o più in quelle più affollate di pedoni, da via Toledo a via Chiaia, piazzetta Nilo e San Biagio dei Librai) e la movida da contenere ponendo limiti agli orari di chiusura degli esercizi pubblici e agli orari di vendita di drink e alcolici. Nessun cenno agli agguati, agli spari, ai morti ammazzati. Eppure in strada la gente ha paura. Tre giorni fa i sicari sono entrati in azione a Fuorigrotta. Erano le 21 e a quell’ora chi frequenta la città sa che in giro ci sono auto e passanti. Andrea Merolla, 30 anni, un precedente rissa e la parentela con un uomo di camorra, è stato preso di mira da una coppia di killer in moto ed è morto in ospedale dopo qualche ora di agonia. La scorsa notte un altro agguato: Giuseppe Tipaldi è stato ucciso a colpi di pistola in un circolo a Miano. E se si torna indietro di un mese, o anche meno, l’elenco degli omicidi commessi in città mette insieme una serie di equilibri malavitosi spezzati, porzioni di quartieri ostaggio della paura, degrado e il vuoto lasciato dallo Stato.

Viviana Lanza Napoletana, laureata in Economia e con un master in Marketing e Comunicazione, è giornalista professionista dal 2007. Per Il Riformista si occupa di giustizia ed economia. Esperta di cronaca nera e giudiziaria ha lavorato nella redazione del quotidiano Cronache di Napoli per poi collaborare con testate nazionali (Il Mattino, Il Sole 24 Ore) e agenzie di stampa (TMNews, Askanews).

