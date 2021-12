Una ragazza di origini nigeriane, priva di documenti ma munita di greenpass, è stata ferita dal lancio di acido al petto, agli occhi e alla bocca. La donna, 26enne, sarebbe stata colpita nella tarda serata di ieri durante una lite con una sua conoscente nel quartiere napoletano di Forcella.

I carabinieri della Compagnia Centro e Stella sono intervenuti presso il pronto soccorso del Vecchio Pellegrini, dove la donna ha ricevuto assistenza. Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine la 26enne non si trova in pericolo di vita, è rimasta cosciente tutto il tempo e sarà trattenuta in ospedale per visite specialistiche. I carabinieri, intanto, indagano per ricostruire la dinamica dell’aggressione e identificare la responsabile dell’attacco.

