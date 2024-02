Nel corso del pomeriggio una valanga ha interessato la zona di un Racines di Dentro, in Alto Adige, dove in questi giorni sono stati registrati circa 60 cm di neve, coinvolgendo e travolgendo tre individui. Il bilancio preliminare segnala una vittima e un ferito grave. L’allarme è stato emesso intorno alle 17:00 e ha scatenato l’intervento dei tre elicotteri di emergenza operanti in Alto Adige, ossia Pelikan 1, Pelikan 2 e Aiut Alpin Dolomites, accompagnati da squadre di soccorso specializzate. Le operazioni di recupero hanno permesso di riportare in salvo tre persone intrappolate nella neve: una ha perso la vita, mentre un’altra è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Bolzano.

