“È lei il conduttore televisivo pronto a rubare gli ascolti della Rai?”. Amadeus non dimentica i Soliti ignoti, il game show che per anni ha condotto su Rai 1 subito dopo il telegiornale ma che è rimasto, appunto, un’esclusiva di viale Mazzini. Il gioco in cui il concorrente è chiamato ad indovinare le professioni degli ignoti e il tipo di affinità con il ‘parente misterioso’ sbarcherà però anche sul Nove, nuova casa dell’ex conduttore di Sanremo, ma cambierà nome.

Amadeus, addio ai ‘Soliti ignoti’, ecco ‘Chissà chi è’

Si chiamerà ‘Chissà chi è’ e sarà di fatto una copia del format più conosciuto. In questi giorni sono iniziate le selezioni per i concorrenti, a cui è richiesto di partecipare con un familiare o con la propria metà. Il debutto di Ama sul canale di Discovery, secondo quanto riportato da Tv blog, è previsto per domenica 22 settembre 2024, alle ore 20:30, mentre le registrazioni partiranno il 10 di settembre.

Amadeus lancia un nuovo evento musicale con musica inedita

E in attesa dell’inizio di Che tempo che fa nella settimana seguente, la rete proporrà un evento di musica leggera registrato all’Allianz Cloud di Milano proprio con Amadeus, presenti alcuni dei cantanti più famosi del pop italiano, molti dei quali ospiti nei suoi Festival di Sanremo, e proprio come nella Kermesse musicale più famosa, verrano presentati alcuni inediti. Saranno 12 big della canzone a salire sul palco.

Il piano di Nove per Amadeus

Ma ‘Chissà chi è’ assieme all’evento musicale ancora senza nome ufficiale, sono solo due dei tanti programmi che Discovery affiderà ad Amadeus. Soltanto poche settimane fa. Alessandro Araimo, numero uno di Warner Bros Discovery Italia aveva confermato tutta la voglia del canale di puntare fortemente sul conduttore: “Con lui la trattativa è stata probabilmente la più breve. Ha visto il successo di chi lo ha preceduto (Fazio in primis, ndr) ma credo abbia percepito la voglia di crescere della nostra azienda. Ha un’energia fuori dal comune. Il nostro è un accordo a lungo termine finalizzato a innovare la televisione”, aveva dichiarato il numero 1 della rete. Ora per il conduttore ‘pigliatutto’ è già in caldo un altro show. Si tratta della Corrida. Lavori in corso, Discovery è pronta a prendersi tutto.

