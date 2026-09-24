Promemoria, note, liste, documenti e appuntamenti direttamente in chat. L’idea è semplice: non chiedere agli utenti di imparare una nuova applicazione, ma trasformare uno strumento che usano già ogni giorno in un assistente personale. L’intelligenza artificiale potrebbe entrare davvero nella nostra vita quotidiana senza bisogno di una nuova app, di un nuovo dispositivo e, soprattutto, senza costringerci a imparare un altro modo di utilizzare la tecnologia. Potrebbe bastare WhatsApp. È questa l’intuizione alla base di AmicoAI, progetto italiano che prova a trasformare la più familiare delle conversazioni digitali in un vero assistente personale.

Il funzionamento parte da qualcosa che milioni di persone fanno decine di volte al giorno: scrivere un messaggio. “Ricordami domani alle 10 di comprare il latte”. Da quel momento la richiesta diventa un promemoria e, all’ora stabilita, sarà lo stesso assistente a tornare nella conversazione per ricordare l’impegno. Ma il progetto non si ferma qui. Attraverso la stessa chat si possono gestire note, timer, liste della spesa, cose da fare e documenti. Il servizio prevede inoltre promemoria ricorrenti, l’integrazione con Google Calendar e la possibilità di condividere alcune attività con un secondo numero. L’obiettivo è quello di concentrare operazioni che oggi svolgiamo attraverso applicazioni differenti dentro un’unica interfaccia: il linguaggio. Ed è probabilmente questo l’aspetto più interessante di AmicoAI.

Per anni siamo stati noi a dover imparare il linguaggio delle macchine. Abbiamo imparato dove cliccare, quale menu aprire, quale applicazione utilizzare e quale funzione cercare. L’intelligenza artificiale generativa sta cominciando a invertire questo rapporto: è il software che prova a comprendere ciò che vogliamo fare. Non bisogna quindi cercare il pulsante “nuovo promemoria”, scegliere una data, impostare l’orario e salvare. È sufficiente scrivere: “Ogni lunedì alle 8 ricordami di prendere questa medicina”, oppure “tra venti minuti ricordami di spegnere il forno”. La tecnologia resta dietro le quinte. È un cambiamento meno spettacolare della generazione di immagini o dei video creati dall’intelligenza artificiale, ma probabilmente molto più vicino alla vita reale delle persone. Dal chatbot alla memoria personale AmicoAI prova anche a superare l’idea dell’intelligenza artificiale utilizzata soltanto per fare domande e ottenere risposte. Una delle funzioni più interessanti riguarda infatti l’archivio personale. L’utente può conservare attraverso la conversazione documenti, immagini e informazioni per poi recuperarli quando ne ha bisogno. In altre parole, la chat può progressivamente trasformarsi in una piccola memoria digitale.

Il problema che cerca di affrontare è molto concreto. Produciamo e riceviamo continuamente informazioni: fotografie, documenti, ricevute, appuntamenti, appunti, indirizzi, numeri e scadenze. Siamo diventati bravissimi a conservarli, molto meno a ricordare dove li abbiamo messi. L’idea di AmicoAI è sostituire almeno in parte la ricerca manuale con una richiesta espressa in linguaggio naturale. Non ricordare più necessariamente dove si trova qualcosa, ma chiedere all’assistente di ritrovarla. Lo stesso principio viene applicato alle liste. Una lista della spesa può essere aggiornata semplicemente scrivendo “aggiungi il caffè”, senza aprire un’applicazione dedicata. Un’attività completata può essere eliminata attraverso un altro messaggio. Sono funzioni che esistono già, prese singolarmente. La differenza è il tentativo di riunirle all’interno di una conversazione.

Un progetto italiano AmicoAI nasce in Italia ed è sviluppato da Guides4You, società tecnologica con sede a Rende, in Calabria, attiva nello sviluppo di software e di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Ed è anche questo un elemento interessante della vicenda. La grande corsa mondiale all’intelligenza artificiale è oggi dominata da aziende con investimenti miliardari, impegnate nella costruzione di modelli sempre più potenti. Pensare che una piccola realtà italiana possa competere su quel terreno sarebbe poco realistico. Ma la nuova economia dell’intelligenza artificiale non sarà fatta soltanto da chi costruisce i modelli. Ci sarà anche chi riuscirà a trasformarli in prodotti. È probabilmente su questo secondo terreno che si apre uno spazio interessante per startup e imprese italiane: individuare problemi specifici, utilizzare l’intelligenza artificiale disponibile e costruire servizi capaci di renderla realmente utile.

AmicoAI parte da uno dei problemi più semplici che esistano: ricordarsi le cose. La semplicità, in questo caso, potrebbe essere un vantaggio. C’è infatti una parte enorme della popolazione che ha sentito parlare di intelligenza artificiale ma non utilizza quotidianamente chatbot, prompt o strumenti generativi. WhatsApp, invece, lo conosce. La scelta della chat come interfaccia riduce quindi una delle principali barriere tecnologiche: la necessità di imparare un nuovo strumento. Per utilizzare un assistente di questo tipo non occorre conoscere la terminologia dell’intelligenza artificiale. Non serve neppure sapere cosa sia un prompt. Si scrive una frase. “Domani ricordami di chiamare il commercialista”. Ed è proprio questa apparente banalità a raccontare qualcosa di più grande sul futuro del software. Dopo quindici anni dominati dalle applicazioni, potremmo entrare progressivamente nell’epoca degli assistenti. Oggi, se dobbiamo fare qualcosa con lo smartphone, il primo pensiero è quasi sempre: quale app devo aprire? Calendario per gli appuntamenti. Note per un appunto. Orologio per il timer. Cloud per un documento. Un’altra applicazione per la lista delle cose da fare. Con gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale il meccanismo potrebbe cambiare. L’utente esprime ciò che vuole ottenere. Sarà il sistema a decidere quali strumenti utilizzare.

Naturalmente, più un assistente diventa personale, più aumenta la responsabilità di chi lo gestisce. Promemoria e liste rappresentano il primo livello. Quando entrano in gioco documenti, informazioni personali e calendari, privacy, sicurezza e gestione dei dati diventano questioni centrali. È uno dei terreni sui quali si giocherà la fiducia verso questa nuova generazione di servizi. Perché un conto è chiedere a un chatbot di suggerire una ricetta, un altro è affidargli progressivamente pezzi della propria memoria digitale. La comodità dovrà quindi procedere insieme alla capacità di garantire agli utenti controllo e chiarezza sulle informazioni conservate. Forse la parte più interessante dell’esperimento AmicoAI non riguarda ciò che l’assistente è in grado di fare oggi, ma il modello di interazione che propone. Promemoria, timer, note e calendari non sono invenzioni dell’intelligenza artificiale. La novità è poterli utilizzare senza pensare allo strumento. È possibile che la vera diffusione dell’AI non avvenga attraverso robot futuristici o applicazioni spettacolari, ma attraverso una progressiva scomparsa della tecnologia dalla nostra percezione. Un messaggio per ricordare un appuntamento. Una frase per archiviare un documento. Una richiesta per recuperarlo mesi dopo. AmicoAI prova a portare questa idea dentro WhatsApp, uno degli spazi digitali più familiari della nostra quotidianità. Ed è forse proprio questo il paradosso della prossima rivoluzione tecnologica: l’intelligenza artificiale sarà davvero entrata nelle nostre vite quando smetteremo di accorgerci che la stiamo usando.

INIZIA A CHATTARE CON AMICOAI: https://wa.me/393522331003?text=Ciao%20AmicoAI

Luigi Ragno Utente Apple dal 1984 appassionato di tutto ciò che è tecnologico, il web è la sua casa.

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