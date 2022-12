A Ischia tregua dalla pioggia. Ancora si cerca l’ultima dispersa, Maria Teresa Arcamone, della tragica frana scatenata dall’alluvione dello scorso fine settimana che ha causato undici vittime e centinaia di sfollati. “In questo momento non sta piovendo sull’isola e proseguono le ricerche dell’ultima ragazza dispersa e l’opera di assistenza alla popolazione. Al lavoro oggi 220 vigili del fuoco”, il tweet dei pompieri. La Protezione Civile intanto proroga per un’altra giornata l’allerta meteo di colore Giallo per Ischia e altre aree della Regione. Ieri dalle 16:00 del pomeriggio evacuati circa 1.300 abitanti dell’Isola.

Le persone venerdì erano state accompagnate in alberghi o palazzetti messi a disposizione del comune con navette predisposte dalla prefettura. A Lacco Ameno un altro smottamento ha messo a rischio altre cinque abitazioni. La pioggia ieri è caduta per tutta la giornata. L’evacuazione non è coattiva ma volontaria. Disposti una ventina di alberghi, residence, palasport e una scuola di Forio per accogliere le persone che “torneranno alle loro case una volta cessato l’allarme”, aveva annunciato il commissario straordinario Giovanni Legnini.

“Sono 341, al momento, le persone ospitate in strutture alberghiere a Ischia, allontanate in via precauzionale dalle proprie abitazioni, 90 quelle che hanno trovato una sistemazione autonoma, nella maggior parte dei casi presso familiari”, ha detto il commissario per l’alluvione di Ischia, Giovanni Legnini, aggiungendo che “l’allontanamento proseguirà fino a domattina, poi valuteremo l’evoluzione meteo”. In corso l’opera di convincimento e persuasione delle forze dell’ordine nei confronti di 54 persone che vivono in zona rossa a Casamicciola e che non si sono volute allontanare dalle loro case.

L’allerta Meteo della Protezione Civile

Permane l’allerta meteo Gialla sull’isola di Ischia. La Protezione Civile della Regione Campania ha infatti prorogato l’avviso di allerta meteo di colore Giallo già in vigore su Ischia e sulle zone 1 e 3 della regione che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini estendendolo anche alle zone 5, 6 e 8 (Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento).

Si prevedono su tutta la fascia costiera della Campania almeno fino alle 16 di domani, domenica 4 dicembre, precipitazioni localmente anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico.

In particolare, fino alle 16 di di oggi l’allerta meteo Gialla riguarderà solo le zone 1 e 3. Dalle 16 di oggi fino alle 16 di domani, domenica 4 dicembre, le precipitazioni, anche intense, si estenderanno all’intera fascia costiera regionale. La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di prestare massima attenzione rispetto alle criticità evidenziate e al rischio idrogeologico, ponendo in essere o mantenendo attive tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunali di protezione civile atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi a tutela dei cittadini.

Centro Funzionale e Sala Operativa seguono costantemente l’evolversi della situazione. Si prega di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile, considerato il quadro meteo particolarmente instabile.

Questo il quadro meteo in dettaglio:

In vigore fino alle 16 di oggi: Allerta Meteo Gialla sulle zone 1 e 3 (Piana Campana, Napoli, Isole Area Vesuviana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno; Monti Picentini). Dalle 16 di oggi fino alle 16 di domani: Allerta Meteo Gialla sulle zone 1, 3, 5, 6, 8 (Piana Campana, Napoli, Isole Area Vesuviana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno; Monti Picentini; Tusciano e Alto Sele; piana Sele e Alto Cilento; Basso Cilento​).

