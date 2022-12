Paura a Ischia, in vista di questo fine settimana: mentre si continua a scavare per trovare l’ultima persona dispersa nella tragica frana che ha colpito l’isola, precipitazioni con probabili conseguenze a livello idrogeologico sono attese nei prossimi giorni. A farlo sapere la Protezione Civile della Regione Campania tramite un avviso di allerta meteo Gialla a partire dalle 16:00 su Ischia e sulle zone 1 e 3.

Il bilancio provvisorio della frana scatenata dall’alluvione dello scorso fine settimana è salito a undici morti e cinque feriti. Il Consiglio dei ministri ha varato ieri sera il decreto Ischia con il quale ha stanziato altri dieci milioni di euro oltre ai due miliardi messi in campo già subito dopo l’alluvione. Bloccati per i cittadini di Casamicciola e Lacco Ameno i versamenti tributari, le cartelle esattoriali e i contributi e termini per gli adempimenti fino a giugno 2023.

La Procura intanto sta indagando sugli allarmi inascoltati lanciati dall’ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte. Giovanni Legnini è il Commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia. È stato nominato dal Dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d’intesa – come vuole la legge – con la Regione Campania. Le zone 1 e 3 della Regione interessate dall’allerta meteo della Protezione civile comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

La nota della Protezione Civile Campania

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido a partire dalle ore 16 di oggi su Ischia e sulle zone 1 e 3 che comprendono Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Si prevedono precipitazioni anche intense e un conseguente rischio idrogeologico, soprattutto nei territori dove la situazione è già fortemente compromessa dalle precipitazioni degli ultimi giorni e in condizioni idrogeologiche particolarmente fragili. Sono possibili frane, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, ruscellamenti con trasporto materiali, allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, esondazioni e altri scenari connessi al rischio idrogeologico.

La Protezione Civile della Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di prestare massima attenzione rispetto alle criticità evidenziate, ponendo in essere tutte le misure previste dalle rispettive pianificazioni comunale di protezione civile atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi a tutela dei cittadini.

Per quanto riguarda l’isola di Ischia, il Capo della Protezione Civile regionale, Italo Giulivo, è presente al Centro Operativo Comunale a supporto del Commissario Legnini anche con squadre di volontari a supporto del Comune.

Il Presidente De Luca si tiene costantemente informato.

Centro Funzionale e Sala Operativa seguono costantemente l’evolversi della situazione.

Si prega di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile, considerato un quadro meteo particolarmente instabile.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano