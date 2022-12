A Ischia si continua a scavare e a cercare i dispersi. Giunti al sesto giorno altri due corpi sono stati individuati e estratti dalla morsa del fango che ha invaso Casamicciola. Si tratta di due uomini le cui salme sono state individuate nella zona di via Celario e via Santa Barbara. Sono Gianluca Monti, 38 anni e Salvatore Impagliazzo, 30 anni. A confermare la loro identità è la prefettura di Napoli. Si aggiorna il bilancio delle vittime dopo la frana che ha colpito Casamicciola, a Ischia il 28 novembre. Sono 10 le vittime, mancano all’appello due donne disperse, Valentina Castagna e Mariateresa Arcamone. Ma sull’isola si continua a scavare.

Il primo corpo ad essere stato estratto è stato quello di Gianluca Monti, giovane tassista ischitano, papà dei tre bambini trovati morti nel fango, Michele, 15 anni, Francesco, 11 anni e Maria Teresa, 6 anni. Si cerca ancora la mamma dei bambini, Valentina Castagna. Il secondo corpo sarebbe quello di Salvatore Impagliazzo, marinaio, compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana. Si cerca ancora Mariateresa Armacone, la 30enne che poco prima che la montagna venisse giù portandosi morte e distruzione cercò aiuto chiamando il papà al telefono. Poi è svanita nel nulla.

I soccorritori continuano senza sosta le ricerche anche con l’ausilio dei cani molecolari. Bisogna fare presto perché già da venerdì sarebbe in arrivo una nuova perturbazione che renderebbe ancora più difficoltose le ricerche con il rischio di doverle sospendere. Inoltre, è stato anche predisposto, in caso di allerta meteo, un piano di evacuazione per circa 300 famiglie che si trovano all’interno del perimetro della zona rossa. “Non possiamo escludere nuovi smottamenti”, ha detto il ministro Nello Musumeci. Che intervenendo alla Camera dei deputati ha anche confermato che sono circa 900 gli edifici da controllare perché a rischio.

“All’ultimo aggiornamento disponibile, sono circa 290 le persone che hanno trovato sistemazione presso strutture alberghiere o altre soluzioni autonomamente individuate”. Questo uno dei passaggi dell’informativa urgente che il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, sta facendo alla Camera sulla tragedia di Ischia. Il bilancio registra “il decesso di 8 persone, quattro dispersi e cinque feriti, di cui uno in modo grave e attualmente ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli”.

Rossella Grasso Giornalista professionista e videomaker, ha iniziato nel 2006 a scrivere su varie testate nazionali e locali occupandosi di cronaca, cultura e tecnologia. Ha frequentato la Scuola di Giornalismo di Napoli del Suor Orsola Benincasa. Orgogliosamente napoletana, si occupa per lo più video e videoreportage. È autrice anche di documentari tra cui “Lo Sfizzicariello – storie di riscatto dal disagio mentale”, menzione speciale al Napoli Film Festival.

