Spalano nel fango, cercano senza sosta: quella dei soccorsi dopo la frana è una corsa contro il tempo. Giunti al quinto giorno di ricerche la speranza di trovare vive le 4 persone ancora disperse si affievolisce. Ma non l’energia con cui si continua a cercare. Bisogna fare presto perché guardando il cielo grigio chi cerca sa che potrebbe iniziare a piovere nuovamente anche in giornata. E con il maltempo le ricerche diventerebbero ancora più complicate. Al momento le vittime accertate sono 8 e oltre 250 le persone sfollate.

I Vigili del fuoco hanno ipotizzato che i corpi di Gianluca Monti e Valentina Castagna potrebbero trovarsi sotto il solaio crollato della loro casa. Ed è proprio lì che si cerca con insistenza i genitori dei tre fratellini ritrovati senza vita, Michele di 16 anni, Francesco di 11 anni e Maria Teresa di 6 anni. Ancora più difficile la localizzazione degli altri due dispersi, il compagno di Eleonora Sirabella, 31 anni, la prima vittima ritrovata, e di un’altra giovane donna, Mariateresa Arcamone, in quanto i punti di riferimento di dove si trovassero – hanno spiegato i soccorritori – sono più incerti.

Il Corriere della Sera racconta il dolore di Salvatore Mazzella, fidanzato di Mariateresa, che quando la montagna è venuta giù era lontano da Ischia. Marinaio per professione, venuto a conoscenza di quanto stava succedendo a casa sua è subito sbarcato a Genova per rientrare lunedì sull’isola. Arrivato in serata si è precipitato sul posto della frana. Nel fango Salvatore ha perso anche la sorella Giovanna, il cognato Maurizio e il nipotino Giovangiuseppe di 22 giorni. Quando è arrivato sull’Isola i suoi genitori gli hanno detto che si cercava ancora la sua Mariateresa. La loro storia d’amore era iniziata 4 anni fa. “Semplicemente un uomo sconvolto”, hanno detto al Corriere alcuni che hanno visto Salvatore cercare nel fango a mani nude.

Mariateresa si era accorta che la montagna stava per crollare e aveva chiamato il suo papà: “Aiuto, si è aperta una frana sulla montagna. Vieni subito, vieni a prendermi”. Poi è sparita, come inghiottita in quella colata di fango. Non è chiaro cosa abbia fatto: forse sarà uscita dalla sua casa per cercare riparo altrove, forse si sarà spostata a piedi, certo è che in casa sua non l’hanno trovata. “Se fosse rimasta in casa — aggiunge sconsolata la cugina— probabilmente sarebbe ancora viva”. Salvatore la cerca con il cuore gonfio di dolore e insieme a lui i soccorsi al mattino incontrano anche il fratello di Gianluca Monti. Cercano, gridano, scavano con gli occhi gonfi di lacrime.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro