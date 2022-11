Ora dopo ora il bilancio della tragedia di Ischia sale. La frana che ha colpito Casamicciola all’alba di sabato mattina per il momento ha provocato 10 morti, di cui 4 bambini, 5 feriti e 230 sfollati. Le ricerche sono riprese per il quarto giorno di seguito alla ricerca di altri 2 dispersi. Le ricerche si concentrano nella zona di via Celario, dove la frana è precipitata con violenza dal Monte Epomeo e dove i danni sono stati maggiori. Il comandante dei vigili del fuoco: “Individuata zona dove ci sono forse due dispersi”.

Dopo il ritrovamento, nella giornata di ieri del quindicenne Michele Monti, sono stati trovati i corpi di Valentina Castagna e Gianluca Monti, giovani genitori dei tre fratellini di 15, 11 e 6 anni trovati morti lunedì, Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la ragazza prima vittima del disastro recuperata e una donna di 31 anni. Si scava e si cerca tra il fango senza sosta con la preoccupazione della pioggia annunciata tra oggi e domani sull’isola d’Ischia. Il maltempo potrebbe rendere ancora più complicate le operazioni di individuazione dei corpi. Il fango in strada da spalare è ancora tanto e si teme per ulteriori ostacoli che provocherebbero piogge intense.

LA DIRETTA

ORE 11:13 – “Nel momento che l’isola di Ischia si trova in questa situazione e ci sono degli allarmi, che io ho dato, era necessario che questi cittadini fossero avvertiti, voi di qua ve ne dovete andare perché è pericoloso”. Queste le parole di Giuseppe Conte, ex sindaco di Casamicciola, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sulla tragedia di Ischia

ORE 11:00 – I soccorritori lavorano per estrarre i corpi di Valentina Castagna e Gianluca Monti, i giovani genitori di Michele, Francesco e Maria Teresa, le cui salme sono già stata recuperate nei giorni scorsi. I loro cadaveri erano già stati individuati ieri, sfondando un solaio di quella che era la loro casa alla ricerca dei dispersi.

ORE 10:00 – È in corso a Casamicciola, sull’isola di Ischia, la riunione del Centro di coordinamento soccorso, il primo nella zona colpita dal maltempo, dopo i vertici in Prefettura a Napoli. A presiedere il vertice il prefetto di Napoli Claudio Palomba. All’incontro sono presenti anche la commissaria prefettizia di Casamicciola, nominata dal Consiglio dei ministri anche commissaria per l’emergenza a Ischia, il sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia.

ORE 09:30 – Continua il lavoro dei vigili del fuoco a Ischia per la ricerca dei dispersi e nelle operazioni di soccorso alla popolazione. Al momento il bilancio è fermo a 8 vittime e 4 dispersi. Sull’isola operano 185 unità tra specialisti sommozzatori, elicotteristi, topografi, nucleo speleo alpino fluviale, team USAR (Urban Search and Rescue), COEM (Comunicazione in emergenza), dronisti ed esperti in conduzione di mezzi pesanti per il movimento terra.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro