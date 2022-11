Si è accesa la polemica politica sulla tragedia di Ischia (otto morti e quattro dispersi, finora: tra i morti ci sono tre bambini e un ragazzo di 15 anni). Oltre alle cause naturali ci sono responsabilità? Gli esperti dicono che l’abusivismo edilizio è una delle cause principali del disastro e sotto accusa è finito un decreto del 2018.

Era un condono che sanava gli abusi e salvava diverse costruzione dalla demolizione. Chi ha varato quel condono? Giuseppe Conte, presidente del Consiglio. Ieri Conte ha negato che fosse un condono, visto che il suo partito è sempre stato acerrimo nemico di tutti i condoni e specialmente dei condoni edilizi. E però il provvedimento è intitolato proprio così: Condono.

Certo, non è che Conte lo fece da solo, quel decreto. Lo fece il suo governo grillin-leghista, con dentro Salvini e Di Maio. Non risulta che Grillo espresse dissenso. Ma la cosa più clamorosa è che a favore del condono intervenne anche Giorgia Meloni. Già: non si tirò indietro. Disse che votava a favore non per fare un piacere al governo ma per farlo agli italiani.

Un solo partito si oppose senza tentennamenti e, in solitudine, votò contro. Il Partito democratico. Vedete, noi siamo tra quelli che spesso criticano il Pd, e però, bisogna dire la verità, spesso il Pd ha ragione.

