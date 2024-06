“Non mi sono dimessa dalla Rai per candidarmi col PD“. Lucia Annunziata aspetta le prossime elezioni europee dove correrà da indipendente, senza prendere la tessera del partito: “L’obiettivo è quello di trasferirmi a Bruxelles – confessa in un’intervista a Repubblica -, visto che il lavoro europeo è una cosa complicata, a cui dedicare tutto il tempo, non certo facendo avanti e indietro con il trolley”. Una scelta presa senza iscriversi al Partito Democratico, per mettere la sua esperienza al servizio delle istituzioni comunitarie: “Una delle ragioni per cui i partiti funzionano è perché al loro interno convivono tante voci – continua -. Il Pd è vivo anche perché ha candidato Tarquinio, Cecilia Strada. Voci vive, plurali. I partiti che si credono uniti perché tutti pensano la stessa cosa esistono solo in Nord Corea e nell’Italia di Meloni”.

Annunziata: “Meloni non mi stimava”

Proprio l’elezione della Premier, nel settembre 2022, è stato un turning-point della sua carriera: “La proposta di Schlein di candidarmi mi è arrivata solo nel marzo scorso, di certo non sapevo cosa fare quando un anno prima scelsi di dimettermi dalla Rai. Non ho doti profetiche. Le nomine dei vertici Rai le fa Palazzo Chigi, quindi Meloni era il mio editore. La leader di Fratelli d’Italia non mi ha mai apprezzata – ammetta Annunziata -. Nell’intervista per un libro e in un comizio a Caltanissetta aveva detto che non ero una vera giornalista, e che avevo lavorato solo perché in tasca aveva una tessera di partito, che non è espressione della meritocrazia, valore che intendeva ripotare in Rai“.

Nessun finanziamento

Ora il fine campagna elettorale: “Due mesi fa mi sono trasferita a Napoli, ho investito i soldi del fondo pensione per non avere finanziamenti dal partito, senza fare fund rising per non dover restituire. Una macchina, quattro persone che lavorano per me tra cui Nico Stump, ex motore delle campagne di Bersani. Andai via dall’Italia a 30 anni (corrispondente in America, ndr), per poi tornare a 45. Ora spero di ripartire”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco