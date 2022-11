Quando è arrivata in ospedale non riusciva più nemmeno a respirare. Un tumore ovarico di oltre 70 chili le impediva anche di camminare: pesava più della paziente stessa. All’ospedale Molinette di Torino con un intervento senza precedenti le è stato asportato. E così le hanno salvato la vita. Non era mai successo prima che i chirurghi si trovassero ad asportare una massa tumorale di un peso simile.

“Abbiamo eseguito un intervento abbastanza impegnativo e siamo tutti molto soddisfatti visto che la signora ora sta benissimo – ha detto il dottor Francesco Moro della Chirurgia universitaria 2 diretta dal professor Renato Romagnoli, come riportato dal Corriere della Sera – un recupero molto veloce, se si pensa che la donna in pochi giorni è passata da un volume di 150 chilogrammi a uno di circa 50, corrispondente al suo peso-forma”.

La donna aveva gravi difficoltà respiratorie e per questo era finita al pronto soccorso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, dopo una serie di esami, con stupore i medici hanno appurato che le difficoltà erano causate da una formazione espansiva addominale benigna ma enorme. Rischiava di morire per la pressione della massa sui polmoni e su altri organi. La paziente è stata intubata e sottoposta a ventilazione meccanica dalla Rianimazione del pronto soccorso. Una volta stabilizzata è stata operata. Prima è stata aspirata la parte liquida tumorale raccolta dentro una cisti, ben 52 litri di materiale. La prima parte d’intervento è stata eseguita dal dottor Ezio Falletto della Chirurgia d’urgenza universitaria 1.

“Un passaggio essenziale per poter procedere con la rimozione in blocco del cistoadenoma dell’ovaio del peso di circa 25 kg – prosegue Moro, che ha operato nella seconda fase dell’intervento – drenare lapaziente, infatti, è significato anche poterla estubare e farle superare la fase critica con cui si è presentata in ospedale, e questo ci ha dato un minimo di tempo per ragionare sul da farsi”. Poi la rimozione chirurgica della massa. Ora la donna sta bene ed è stata spostata al reparto di Dietetica e Nutrizione clinica per farla ingrassare di 7 chili.

