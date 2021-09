È morto sul colpo un giovane di 22 anni, gravi invece gli altri tre suoi amici, di 26 , 25 e 24 anni trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e al Santo Spirito. Questo è il bilancio drammatico di un incidente stradale avvenuto verso le 4 del mattino a Roma, sul lungotevere Aventino, all’altezza di Ponte Palatino. Sono intervenute le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale.

Secondo la prima ricostruzione dei caschi bianchi, ancora sul posto per i rilievi scientifici e le indagini, i quattro ragazzi erano a bordo di una Mercedes classe B quando quando, per cause ancora al vaglio, il conducente della vettura ha perso il controllo della vettura finendo contro un palo della luce, abbattendolo. Per il 22enne non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Potrebbero essere acquisiti anche i filmati di alcune telecamere di vigilanza per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire non soltanto se fra le cause ci sia anche l’eccessiva velocità ma anche se siano stati coinvolti altri veicoli che poi si sono allontanati. Gli investigatori della polizia municipale attendono anche l’autorizzazione dei medici per poter sentire i feriti che sono ricoverati.

I tre ragazzi in auto insieme a lui di 26 , 25 e 24 anni sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Giovanni, all’ospedale San Camillo e al Santo Spirito in codice rosso. Ancora non è stato reso chi fosse al volante. Sul posto anche le pattuglie del I Gruppo Trevi che hanno immediatamente chiuso al traffico la strada con inevitabili ripercussioni. Alle 11 è stata poi ripristinato la normale viabilità.

La circolazione è stata interrotta tra Via di Santa Maria in Cosmedin e Ponte Palatino, con rallentamenti sul primo tratto del Lungotevere, via Marmorata, Ponte Sublicio e vie limitrofe. Per permettere i rilievi, inoltre, sono state deviate le linee 23 e 280, in direzione Clodio/Mancini; la linea 44, in direzione Montalcini. Linee 30, 83, 170 e 781 in forte ritardo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali