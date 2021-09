Martina Lilla, 15enne di Armeno, non ce l’ha fatta. È morta nella notte all’ospedale Maggiore di Novara. La giovane a bordo di una moto da cross, per cause ancora da chiarire, si è scontrata contro il trattore guidato dal padre nel paese piemontese. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio 27 settembre sulle alture del Lago d’Orta. Il mezzo agricolo trasportava un carico di legna che si è riversato su di lei dopo l’impatto senza darle scampo. Sotto choc tutto il paese.

La ragazza era stata trasportata dopo le 16 con l’elisoccorso in condizioni disperate all’ospedale Maggiore di Novara, dove è morta poco prima di mezzanotte nonostante i medici abbiano tentato di tutto per salvarla. Ancora da chiarire la dinamica del tragico incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 142, nei pressi della proprietà della famiglia della ragazza.

I testimoni, che hanno assistito impotenti, hanno riferito che il trattore stava portando un ingente carico di legna, che si è riversato sulla ragazza subito dopo l’impatto. A quel punto, i tentativi del 118 di rianimarla sul posto e poi il successivo trasporto in elicottero all’Ospedale Maggiore di Novara.

La morte di Martina Lilla ha sconvolto il paese di Armeno. La ragazza era iscritta all’Istituto tecnico di Verbania dove studiava grafica. Lascia i genitori e una sorella più piccola. Il club Motocross Armeno, che la giovane frequentava a diverso tempo, ha pubblicato un post di condoglianze in mattinata. “Nostra affezionata amica sempre sorridente e con una grande anzi grandissima passione per il motocross, mancherai a tutti noi, in pista ci sarà un bel vuoto senza di te”. Numerosi i messaggi di cordoglio di amici, compagni di scuola e abitanti del novarese.

Gianni Emili

© Riproduzione riservata

Riccardo Annibali