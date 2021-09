La tragedia si è consumata in tranquillo sabato pomeriggio. Un brutto incidente stradale tra un’auto e un motorino a Castellabate lungo la Via del Mare, in contrada Buonanotte, ha causato la morte di Tommaso, 15enne del posto. Il giovane viaggiava su uno scooter quando è stato colpito in pieno da un’auto. È sbalzato via per molti metri ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Subito dopo lo schianto sul posto sono accorsi i sanitari del 118. Hanno provato a rianimarlo e lo hanno portato subito all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Tommaso non ha retto ai gravi traumi riportati ed è morto poco dopo.

Sul posto anche gli agenti della Municipale e i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate per ricostruire la dinamica del drammatico incidente. Lievi ferite per la persona alla guida dell’auto.

Tommaso frequentava il liceo “Gatto” di Agropoli. La notizia della sua morte si è subito diffusa sui social e sono tantissimi i messaggi di dolore e sgomento per quella perdita prematura. “Sono i post che non vorremmo mai fare, ancora di più quando ad essere spezzata è una giovanissima vita. Non ci sono parole che tengono di fronte a una tragedia come quella che ha colpito la famiglia per la perdita, in tragiche circostanze, del giovanissimo Tommaso”, ha scritto su Facebook la Polisportiva Santa Maria, la squadra di calcio dove Tommaso giocava.

“La nostra community si unisce al dolore che ha colpito stasera la famiglia del giovane Tommaso. Morire a 15 anni lascia impietriti e ammutoliti sgomenti. Ciao Tommy vola alto nel cielo infinito del paradiso”, si legge sui social. “Un altro angelo in cielo… non ci posso pensare poveri genitori, unico figlio. Era nato una settimana prima di mio figlio”, scrive ancora un’altra utente. “Tommaso era la dimostrazione che si può essere uomini e lavoratori stacanovisti anche a soli 15 anni”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro