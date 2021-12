Era un sabato sera qualunque ma in pochi istanti si è trasformato in tragedia. Raffaele Guarino è morto sul colpo schiantandosi contro un muro mentre era a bordo della sua auto. Aveva appena 21 anni. Tutta la comunità è in lutto per la perdita del giovane.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire. Raffaele viaggiava a bordo della sua auto in via San Domenico a Grumo Nevano, provincia di Napoli. Intorno a mezzanotte e mezza all’improvviso il terribile schianto. La sua auto per cause ancora da accertare, è finita fuori strada e poi contro il muro di cinta di un’abitazione. Raffaele che era al volante da solo è morto sul colpo.

Durante la notte, i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in Via San Domenico, ma per Raffaele non c’era già più nulla da fare. Il veicolo è stato sequestrato mentre la salma è stata trasportata al Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Indagini dei Carabinieri per chiarire dinamica e modalità. Raffaele, classe 2000 è l’ennesima vittima di incidenti stradali.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

