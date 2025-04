Tragedia a Misterbianco, nella città metropolitana di Catania, dove una bambina di sette mesi è morta dopo essere stata lanciata in strada dalla madre, dal balcone al terzo piano di casa. La donna è stata fermata dalle forze dell’ordine. Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, ma la piccola è stata prima trasferita in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Catania. La cronaca locale (MeridioNews) racconta di un secondo mezzo di soccorso richiesto per dare assistenza al padre che avrebbe dichiarato alle forze dell’ordine di essere stato aggredito.

La donna avrebbe avuto dei problemi di depressione

Seguono aggiornamenti

