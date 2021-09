Tragedia sulle strade di Fiano Romano. Un bambino di 5 anni è stato investito questa notte, intorno all’una, da un’auto guidata da un 18enne. Il piccolo, che era in auto con lo zio, è sceso dall’abitacolo in sosta senza guardare la strada: nello stesso momento è passato il ragazzo al volante, neopatentato, che non è riuscito a evitarlo e lo ha preso. Spaventato, il diciottenne si è dato alla fuga ed è stato raggiunto poco più avanti dai militari.

Il neopatentato, denunciato in stato di libertà dai carabinieri di Capena e Monterotondo, oltre alle accuse di lesioni personali stradali gravi e omissione di soccorso, dovrà rispondere anche di guida in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di alcol perché risultato positivo all’alcoltest. La sua auto è stata sequestrata.

Per il bambino è stato necessario l’intervento dei soccorritori. Il piccolo è stato portato via cosciente al Policlinico Agostino Gemelli ma è in prognosi riservata.

Redazione

© Riproduzione riservata

Serena Console