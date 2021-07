Fermato per un controllo mentre caricava le lampade per l’illuminazione e i tubi per l’irrigazione delle sue piante, oltre al terriccio e le foglie delle piante di marijuana, diretto al centro smaltimento Ama. “Ho iniziato un’attività di coltivazione di sostanza stupefacente in un appartamento preso in affitto a febbraio e l’ho terminata a maggio a causa delle lamentele degli altri condomini per il forte odore della sostanza coltivata”, questo sarebbe stato l’esordio del giovane diretto agli agenti del commissariato Monte Mario che si erano mossi a seguito di una segnalazione riguardo a delle persone che stavano caricando droga su un furgone.

Il ragazzo, 26 anni, stava lasciando l’appartamento preso in affitto nel quartiere di Monte Mario a Roma. Un condomino l’ha visto caricare su un furgone l’attrezzatura e quello che potrebbe essere uno scarto di produzione. Voleva buttare via tutto ma la chiamata al 112 ha allertato gli agenti del commissariato Monte Mario diretti da Marco Messina e gli uomini del reparto prevenzione crimine agli ordini di Massimo Improta. I poliziotti lo hanno fermato mentre stava finendo di caricare il furgone diretto al vicino centro di raccolta Ama a via Battistini per smaltire gli strumenti per la coltivazione e le piante.

Quando gli agenti sono entrati in casa hanno trovato 1 chilo e 100 grammi di marijuana e 44 grammi di hashish, non certo un quantitativo per uso personale. Il 26enne quindi è stato arrestato l’appartamento è stato messo sotto sequestro.

Gianni Emili

Riccardo Annibali