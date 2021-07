Roma dà l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio all’età di 78 anni.

Domani 9 luglio nella capitale si terranno i funerali della showgirl nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. I tanti cittadini che vorranno omaggiare l’icona della televisione italiana avranno anche la possibilità di seguire alle 12 le esequie in diretta attraverso un maxischermo allestito in piazza del Campidoglio, nel rispetto delle regole per contenere la diffusione del coronavirus.

La camera ardente in Sala della Protomoteca in Campidoglio resterà aperta domani dalle 8 alle 11. Nella giornata di oggi tanta la gente in fila per dare l’ultimo saluto alla cantante e presentatrice. A contornare il feretro di Raffaella Carrà, due cuscini di fiori gialli, il suo colore preferito, che torna nella corona in fondo, inviata dal suo fan club ufficiale e posta accanto a quelle della Rai e della sindaca Virginia Raggi, che ha accolto il corteo funebre.

Andrea Lagatta

© Riproduzione riservata

Serena Console