Oltre cento persone si sono date appuntamento ieri sera, 8 luglio, a piazza Vittorio a Roma per manifestare contro il degrado nei quartieri Esquilino e Castro Pretorio. La manifestazione, cui hanno preso parte residenti, attività produttive e coloro che operano nel perimetro attorno alla Stazione di Roma Termini, è stata organizzata dai comitati di quartiere e appoggiata dal centrodestra capitolino. Le strade del quartiere Esquilino si sono illuminate con una fiaccolata che ha toccato via Mamiani, via Giolitti, via Rattazzi, piazza Manfredo Fanti, via Turati, via Gioberti, stazione Termini per concludersi in via Daniele Manin.

CONTRO IL DEGRADO

Il Comitato Rinascita Esquilino ha spiegato di aver indetto la protesta “per rappresentare le criticità del rione” e per chiedere il rispetto delle leggi, della sicurezza e della dignità.

“Vogliamo sicurezza” è stato il coro univoco dei partecipanti alla manifestazione, durante la quale è stato rivolto un ringraziamento alle forze di polizia per l’impegno giornaliero nel quartiere.

Hanno aderito alla fiaccolata il comitato Rinascita Esquilino, il comitato Albergatori Roma, il gruppo Facebook Rione XV Esquilino, il gruppo Facebook Sei dell’Esquilino.

LA PARTECIPAZIONE DEI PARTITI

L’iniziativa, promossa dai partiti del centrodestra capitolino, ha visto la partecipazione di diversi politici. Tra i presenti diversi esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia: i deputati di Fd’I Fabio Rampelli e Federico Mollicone, il capogruppo di Fd’I in Campidoglio Andrea De Priamo, il capigruppo di Fd’I al Municipio I Stefano Tozzi, il coordinatore di Fd’I Roma Massimo Milani, il capogruppo della Lega in Campidoglio Maurizio Politi, il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, di Forza Italia.

L’appuntamento è stato l’occasione per rilanciare proposte che vedono una maggiore presenza di forze dell’ordine nel quartiere. Su questo tema è intervenuto Fabio Rampelli, deputato di Fd’I.

“È necessario istituire posti di polizia permanenti nei quartieri. Le forze dell’ordine già fanno un grande lavoro ma bisogna passare dai blitz ai presidi permanenti – ha spiegato Rampelli -. C’è la piaga della prostituzione, dello spaccio indisturbato di stupefacenti alla stazione Termini, ora ti fermano e puoi scegliere qualsiasi droga, e per lo più sono stranieri. C’è il problema dei minimarket che fanno somministrazione e quello degli affitta camere abusivi. Non se ne può più, va garantito il diritto alla qualità della vita e della sicurezza a tutti i cittadini”.

LE MISURE ECONOMICHE

Plauso della leader di Fd’I Giorgia Meloni per l’approvazione in commissione Bilancio alla Camera dell’emendamento proposto dal partito Fd’I al decreto sostegni bis, che aumenta la dotazione del fondo del ministero del turismo per le città d’arte e destina 10 milioni di euro aggiuntivi a Roma.

“Una vittoria per la Capitale e per i romani di cui andiamo orgogliosi”, ha dichiarato in una nota Giorgia Meloni.

© Riproduzione riservata

Serena Console