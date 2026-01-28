Il focus della procura di Francoforte dopo le sanzioni Ue
Blitz alla Deutsche Bank di Francoforte e Berlino, indagini sul presunto riciclaggio collegato alle società dell’oligarca Roman Abramovich
Blitz alla Deutsche Bank per sospetto riciclaggio di denaro in favore delle società dell’oligarca russo Roman Abramovich. E’ quanto accaduto in mattinata nella sede centrale a Francoforte e in un’altra sede, altrettanto rappresentativa, nella capitale Berlino. Secondo la procura di Francoforte, che ha dato mandato alle perquisizioni effettuate dagli agenti dell’Anticrimine federale tedesco, le indagini riguardano “responsabili e dipendenti, per ora ignoti, dell’istituto” sospettati di riciclaggio di denaro.
Nello specifico l’indagine sarebbe collegata all’ex proprietario del Chelsea, club di calcio inglese, sanzionato dall’Ue a partire dal marzo 2022 in relazione alla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin contro l’Ucraina. Abramovich era uno storico cliente della Deutsche Bank e secondo le informazioni fornite dai media tedeschi (Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung), la banca non avrebbe presentato tempestivamente una o più segnalazioni di attività sospette riguardanti le società riconducibili all’oligarca. d esempio, alla fine di aprile 2022, gli investigatori della Procura della Repubblica, dell’Ufficio federale di polizia criminale (Bka) e dell’autorità di vigilanza finanziaria BaFin hanno perquisito la sede centrale della banca a Francoforte. L’Autorità federale tedesca di vigilanza finanziaria ha assegnato temporaneamente alla banca un rappresentante speciale per monitorare i progressi nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. L’incarico è stato revocato alla fine del 2024.
Dal canto suo la Deutsche Bank ha confermato che nei suoi uffici è “attualmente in corso un’indagine della Procura di Francoforte” e che la banca sta “collaborando pienamente con le autorità”.
