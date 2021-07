Sfondano ancora quota 5mila i nuovi casi di Coronavirus in Italia. Nell’ultimo bollettino diramato dal Ministero della Salute sono infatti 5.140 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, in linea con i 5.143 di venerdì. I casi totali, compresi guariti e decessi, arrivano oggi a 4.312.673.

Sono ‘solo’ cinque i decessi registrati nelle ultime 24 ore, meno dei 17 di ieri, mentre il bilancio delle vittime del Covid-19 sale così a 127.942 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse dall’inizio del monitoraggio ufficiale sono 4.122.208.

Gli italiani attualmente positivi al virus sono invece 62.523, 3.771 in più rispetto a ieri.

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 258.929, circa 21mila in più in confronto al dato di venerdì. Anche per questo, visto i nuovi casi sostanzialmente stabili, il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2 per cento.

Brutte notizie arrivano però sul fronte ospedalizzazioni Covid, che crescono in un solo giorno in area critica e in reparto. Secondo i dati del ministero della Salute sono infatti 17 in più i ricoveri in terapia intensiva che salgono così a quota 172 in tutta Italia con 21 nuovi ingressi. In aumento anche i pazienti in reparto con sintomi a +36 per un totale di 1.340.

La regione con più casi odierni è ancora il Lazio con 845 contagi. Seguono Sicilia (+626), Veneto (+576), Lombardia (+574) ed Emilia Romagna (+468).

Redazione

Carmine Di Niro