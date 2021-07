Continuano a salire i contagi in Italia dovuti al Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, come attestano i dati forniti dal Ministero della Salute nell’ultimo bollettino, sono stati 5.057 i nuovi casi, circa 800 in più rispetto alla giornata di ieri. Sale dunque a 4.302.393 il numero di persone che hanno contratto il virus, compresi guariti e morti, dall’inizio della pandemia.

I decessi registrati dal Ministero sono stati 15, in calo in confronto ai 21 di mercoledì, col numero totale arrivato a 127.920 da febbraio 2020. Guariti e dimessi sono invece 4.119.607 dall’inizio del monitoraggio, di cui 1.483 nelle ultime 24 ore.

Gli italiani attualmente positivi, ovvero i soggetti che hanno il virus, sono 54.866, 3.558 in più rispetto a ieri.

Sale il tasso di positività, passato dall’1,8% di ieri al 2,3 per cento odierno. Numero in crescita anche per il lieve calo dei tamponi processati: nelle ultime 24 ore sono stati 219.778, circa 15mila in meno rispetto a ieri.

Restano 158 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 12 (ieri 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.234, 38 in più rispetto a ieri.

La regione con il maggior numero di casi è il Veneto (819), seguita da Lazio (792) e Sicilia (520).

Redazione

Carmine Di Niro