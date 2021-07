Le ipotesi della vigilia sono confermate. Sul Green Pass vince la linea del presidente del Consiglio Mario Draghi: nel corso della Cabina di Regia, terminata da pochi minuti, è emerso che il certificato servirà dal prossimo 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti. Fonti governative sottolineano invece che non sarà necessario per consumare al bancone, anche se al chiuso. Dalla stessa data il certificato sarà necessario anche per l’accesso a teatri e cinema.

Non dovrebbe esserci invece nella legge che arriverà in Cdm alcuna norma sull’uso del Green Pass per accedere ai mezzi di trasporto pubblico locale come autobus, tram o metropolitane, così come l’eventuale obbligo di vaccinazione per docenti e dipendenti della scuola: due temi che saranno trattati in altra occasione ma “a stretto giro”, spiegano dalla Cabina di regia.

STATO DI EMERGENZA E ZONE – Quanto allo stato di emergenza per il Covid, dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2021, anche in questo confermando le ipotesi di cui si era ampiamente discusso nei giorni scorsi.

Nella Cabina di regia si è deciso anche i nuovi parametri per la zona gialla, una rideterminazione chiesta a gran voce dalle Regioni per spostare dai contagi all’occupazione ospedaliera i parametri per determinare il passaggio in fasce più restrittive.

La soglia viene fissata quindi al 10% per le terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni: un compromesso tra la richiesta della Regioni del 20% di terapie intensive e quelle del Comitato tecnico scientifico, che aveva espresso il suo orientamento per una soglia del 5 per cento.

Quanto a zona arancione e zona rossa, queste le soglie decise in Cabina di Regia: terapie intensive al 20% e al 30% per le aree mediche per diventare arancioni, mentre al 30 e al 40% per entrare in zona rossa.

DISCOTECHE CHIUSE – La Lega di Matteo Salvini ha dovuto ‘ingoiare il rospo’ anche su altro tema, quello delle discoteche. La Cabina di regia che si è riunita a Palazzo Chigi ha infatti deciso che resteranno chiuse, anche ai possessori di Green Pass: niente da fare dunque per il Carroccio, che aveva fortemente insistito per la riapertura con nuove regole.

Dopo la Cabina di regia è iniziato l’incontro tra le Regioni e il governo sul nuovo decreto legge Covid, che vede la partecipazione dei governatori, del ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, di quello della Salute Roberto Speranza e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli. A seguire la conferenza stampa col premier che illustrerà le misure.

(in aggiornamento)

