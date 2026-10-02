L’allarme lanciato dal CERT-AGID e rilanciato dall’associazione dei consumatori Codici sulla nuova campagna di phishing che sfrutta illegittimamente grafica, logo e credibilità dell’Automobile Club d’Italia per incassare finti arretrati sul bollo auto è un campanello d’allarme pesante. L’inganno è strutturato con astuzia: domini ingannevoli, richiesta iniziale di targa e codice fiscale per verificare presunte morosità, per poi passare alla raccolta sistematica di dati personali e, infine, al prelievo dei dati della carta di credito con la scusa di saldare una penale minima di 15,87 euro. Una trappola ben congegnata che espone l’utente a perdite finanziarie dirette, oltre che al furto d’identità. Tuttavia, fermarsi al semplice richiamo alla prudenza per i cittadini o alle pur doverose raccomandazioni legali significa guardare il dito anziché la luna.

La vera questione non è solo la presenza di criminali informatici sempre più sofisticati, ma l’incapacità strutturale dello Stato di rendere la propria transizione digitale uno scudo impenetrabile e intuitivo per la collettività. Negli anni abbiamo assistito a un profluvio di annunci, investimenti e capitoli di spesa all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicati alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e alla sicurezza informatica. Milioni di euro spesi in piattaforme, quadri normativi e infrastrutture che avrebbero dovuto semplificare il rapporto tra fisco e contribuenti. Eppure, la realtà quotidiana racconta una storia diversa: una frammentazione amministrativa permanente e un’analfabetizzazione digitale diffusa che lasciano il cittadino disorientato di fronte ai propri doveri fiscali. La facilità con cui i truffatori riescono a fare leva sulla paura di sanzioni amministrative o fermi veicolari dimostra quanto il sistema di riscossione e notifica tributaria sia ancora percepito come opaco, burocratico e punitivo.

La soluzione non risiede unicamente nella repressione o nella difesa passiva affidata alla vigilanza del singolo utente. Serve un salto di qualità nella governance della finanza pubblica e delle tecnologie statali. L’infrastruttura di pagamento PagoPA e l’identità digitale tramite SPID o CIE rappresentano pilastri fondamentali, ma la loro integrazione nei servizi essenziali deve diventare totale, univoca e priva di zone d’ombra. L’amministrazione finanziaria deve passare da un modello reattivo e punitivo a un’architettura di “compliance” proattiva e trasparente, dove la verifica delle scadenze e delle posizioni debitorie avvenga all’interno di un perimetro pubblico protetto, tracciabile e privo di ambiguità. Senza una vera cultura della trasparenza e un’architettura digitale pubblica solida, la modernizzazione della Pubblica amministrazione resterà una promessa incompiuta a spese dei contribuenti.

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Riccardo Renzi