Il rischio di utilizzo dell’atomica nella guerra in Ucraina, in corso da oltre otto mesi, è del 30%. “Se proprio devo metterla in percentuali, dico che c’è un 30 per cento di possibilità che la Russia usi una bomba nucleare tattica o un’altra arma non convenzionale contro di noi. Al momento, però, non abbiamo segnali che stiano preparando l’attacco”.

E’ quanto sostiene in una intervista a Repubblica il generale ucraino Vadym Skibitsky, vice capo del servizio di intelligence militare (Gur) che rispedisce al mittente le accuse del Cremlino, che ritiene Kiev pronta a colpire con una bomba sporca radioattiva. “È una campagna di informazione preparata ad alto livello, molto preoccupante. Mi ricorda la posizione della Russia riguardo all’uso delle armi chimiche in Siria e in Libia, e sappiamo come è andata – spiega – Per questo invitiamo i rappresentanti dell’Aiea a ispezionare tutte le nostre strutture, compresa Chernobyl, dove in epoca sovietica veniva prodotto plutonio per uso militare”.

Ispezione che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) ha annunciato proprio in queste ore. “Gli ispettori dell’Aiea hanno iniziato – e termineranno presto – la verifica delle attività di due siti in Ucraina”, si legge in una nota dell’agenzia dell’Onu per l’energia nucleare.

Sulle trattative per porre fine al conflitto il generale di Zelensky è scettico: “Negoziare con la Russia è una minaccia per noi. Dopo gli accordi di Minsk cosa è successo? Un breve periodo di pace e poi l’aggressione su vasta scala. Se lasciamo il Donbass, la Crimea, Kherson e Zaporizhzhia, queste regioni diventeranno le teste di ponte per un’ulteriore escalation, che punterà a Kiev e Odessa”, aggiunge

.C’è la possibilità che Putin possa essere spodestato dai suoi? “Sappiamo che in Russia qualcosa di simile si sta preparando, ma serve tempo. Non sto parlando della gente comune, ma della sua cerchiaristretta che, per colpa di Putin, perde potere economico e politico” precisa Skibitsky.

Redazione

Ciro Cuozzo