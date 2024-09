Scontro a distanza tra i giornalisti Bruno Vespa e Luca Telese. I due conduttori hanno messo su un litigio online a colpi di post su X in merito al caso Sangiuliano-Boccia. Ancor più nello specifico sulle interviste all’ex ministro della Cultura e soprattutto a quella di Maria Rosaria Boccia, dopo il forfait dell’imprenditrice con Bianca Berlinguer di ieri sera.

Botte tra Bruno Vespa e Luca Telese sul caso Boccia

Ieri Vespa e i suoi ospiti ne hanno parlato a Porta a Porta, trattando anche dell’intervista di Telese e Marianna Aprile a Boccia andata in onda su La7, l’unica finora rilasciata in tv. Questa mattina è arrivata la precisazione su X da parte di Telese: Buongiorno: non c’era nessuna domanda concordata – come è evidente a chiunque abbia visto la nostra intervista, fatta tutta a braccio – nella nostra conversazione con Maria Rosaria Boccia”. “Quanto a Sallusti: lo aveva voluto e gradito, dubito che lo temesse. Qualcuno spieghi soavemente al caro Bruno – ieri molto sofferente – che quando immagina che gli altri lavorino come lui, sbaglia”, ha aggiunto il conduttore di La7.

Vespa: “Sono su piazza da 60 anni, altri vanno e vengono…”

Una stoccata che non è passata inosservata, con Bruno Vespa che ha subito reagito, rispondendo al post: “Caro il mio Luca, l’unica mia sofferenza è non aver intervistato la Boccia. Per il resto, qualche volta deve essermi capitato di lavorare perfino meglio degli altri visto che sono su piazza da 60 anni e gli altri vanno e vengono”.

Telese: “Ministro sotto tua protezione”

Altrettanta veloce è stata la contro risposta di Telese: “Che tu stia soffrendo molto lo vedo da me, caro Bruno. Mi sono divertito molto a vedere la tua lezione di servizio pubblico – ieri – a caccia dei compagni delle elementari della Boccia, per capire se rubava merendine all’asilo. Inchiesta da Pulitzer. Il prossimo che osa contraddire un ministro che è sotto la tua protezione scorticàtelo vivo in masseria, mi raccomando. :-)”.

