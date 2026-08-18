Solo un mese fa si stava giocando i Mondiali con il suo Egitto finendo anche al centro delle polemiche dopo l’eliminazione per mano dell’Argentina, oggi il ct Hossam Hassan torna a far parlare di sé per essere stato protagonista di un episodio spiacevole. L’allenatore della nazionale egiziana si trova infatti in questi giorni in vacanza in un resort a nord del paese e per placare un litigio nato tra i suoi familiari ha reso necessario l’intervento dei medici.

L’episodio

Il fatto è avvenuto in un resort nei pressi della zona turistica di Marina El Alamein. Le protagoniste della vicenda sono l’attuale moglie del ct egiziano e la sua ex: come infatti riferisce Sky News Arabia, le due donne si sono incontrate all’interno del villaggio vacanze e sarebbe scoppiato un acceso confronto che in poco tempo è degenerato, divenendo uno scontro fisico che ha chiamato in causa inevitabilmente anche Hossam Hassan. Il ct dell’Egitto avrebbe infatti provato a dividerle e, preso in preda dall’agitazione, è svenuto, costringendo l’intervento dei soccorsi.

L’allenatore sessantenne non sembra però aver riportato conseguenze particolari a seguito dell’episodio. Stando a quanto dichiarato da alcuni testimoni della lite, le due donne si sarebbero prese a pugni e calci e si sarebbero tirate i capelli, con l’ex moglie del ct egiziano che si sarebbe presentata anche al commissariato di polizia per denunciare l’accaduto. Alla fine però avrebbe rinunciato e ritirato le accuse.

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Riccardo Tombolini